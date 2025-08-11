Νετανιάχου: «Θα τελειώσουμε τη δουλειά στη Γάζα»

Πέντε είναι οι αντικειμενικοί σκοποί της επικείμενης επιχείρησης πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι καθορίστηκαν ταυτόχρονα ως όροι για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στις 4 το απόγευμα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου προς τους ξένους ανταποκριτές, που πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα: Αφοπλισμός της Χαμάς, απελευθέρωση όλων των ομήρων – νεκρών και ζωντανών –, πλήρης στρατιωτικός έλεγχος και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και, τέλος, σύσταση ενός νέου «φορέα διακυβέρνησης» που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα αποκλείσει την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για ακόμα μία φορά δημόσια ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να προσαρτήσει ή να εποικίσει τη Γάζα.



Ωστόσο, μόλις τέσσερις ώρες αργότερα, στις 8 το βράδυ, επαναλήφθηκε το εξής συχνό, καθαρά ισραηλινό, φαινόμενο: Η συνέντευξη Τύπου του Νετανιάχου που απευθυνόταν σε Ισραηλινούς πολιτικούς συντάκτες και πραγματοποιήθηκε στην εβραϊκή γλώσσα αποδείχθηκε σαφώς πιο αποκαλυπτική.



Έτσι, ενώ οι δημοσιογραφικές διαρροές της προηγούμενης εβδομάδας έφεραν την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης της Πόλης της Γάζας να αρχίζει παραμονές της ερχόμενης 7ης Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως ο στρατός θα είχε εξασφαλίσει την απομάκρυνση των αμάχων και τη σύσταση δώδεκα σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, στην «εβραϊκή» συνέντευξη Τύπου ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι έχει δώσει ήδη την εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα» της επιχείρησης. Επίσης, θέλοντας να αποδείξει ότι το Ισραήλ, παρά τις διεθνείς επικρίσεις, είναι σε θέση να ακολουθεί τη δική του πολιτική με μοναδικό γνώμονα τις δικές του προτεραιότητες, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι, ενόψει τολμηρών πολεμικών επιχειρήσεων, ο ίδιος επέμεινε να μη ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση της «προβληματικής», πάλαι ποτέ διακυβέρνησης Μπάιντεν. Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά στην «επίθεση των beeper» κατά της Χεζμπολάχ, στις εκτελέσεις των Νασράλα και Χανίγια στη Βηρυτό και την Τεχεράνη αντίστοιχα, ακόμα και στην προέλαση του στρατού στη νότια Συρία «για να προστατευθεί η εκεί κοινότητα των Δρούζων», στις αρχές του περσινού Δεκεμβρίου.

Πλεονέκτημα αιφνιδιασμού και αμερικανικό βέτο

Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις σαφώς δίνουν το στίγμα στην ισραηλινή κοινή γνώμη ότι η διακυβέρνηση Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι έχει πάψει να είναι προβλέψιμη για τον Λευκό Οίκο, παρότι ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει ένας «πραγματικός φίλος» του Ισραήλ. Προφανώς σε αυτό το δεδομένο βασίζεται η βεβαιότητα κυβερνητικών κύκλων πως όταν φτάσει η ώρα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη διεύρυνση των επιχειρήσεων στη Γάζα, το αμερικανικό βέτο είναι εξασφαλισμένο.



Από την άλλη, προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλωματικός σκόπελος της ερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, κατά τη χθεσινοβραδινή συνομιλία των Τραμπ-Νετανιάχου, συμφωνήθηκε για άλλη μια φορά ο διαμεσολαβητής Στιβ Γουίτκοφ να επαναλάβει τις επαφές του με Αίγυπτο και Κατάρ, προκειμένου να δοθεί μια ακόμα «τελευταία ευκαιρία» στη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να παραδοθεί.

Πηγή: Deutsche Welle

