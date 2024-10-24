Ρωσικό πλήγμα στη συνοριακή πόλη Κουπιάνσκ στη βορειοανατολική Ουκρανία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν τρεις άλλοι, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ.

«Ο εχθρός χτύπησε κοντά σε κατάστημα και την αγορά της πόλης», δήλωσε ο Σινεχούμποφ.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 40 από τα 50 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν σε νυχτερινή επίθεση, ενώ επτά άλλα χάθηκαν από τα ραντάρ. Το Κίεβο δήλωσε ότι ένα drone συνεχίζει να βρίσκεται στον ουκρανικό εναέριο χώρο ενώ δύο ακόμα μετακινήθηκαν προς τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

