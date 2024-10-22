Ιράν - Φρουροί της Επανάστασης: «Δεν αναμένουμε σημαντικά ισραηλινά αντίποινα»

Το Ισραήλ δεν είναι πιθανό να κάνει μια «σημαντική κίνηση» εναντίον της Τεχεράνης, αλλά θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μια συμβολική «περιορισμένη επίθεση», υποστήριξε την Τρίτη ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Μοχαμάντ αλί Τζαφάρι, σύμφωνα με το Ιρανικό Student News Network.



Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί για σκληρά αντίποινα στην Τεχεράνη μετά από ένα πυραυλικό μπαράζ που εξαπέλυσε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

Ανησυχούν οι ΗΠΑ για τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων

«Βαθιά ανήσυχος» είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν έπειτα από τη δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων εγγράφων, τα οποία αφορούν στο ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης ερευνούν το ζήτημα και ενώ, προς το παρόν, δεν γνωρίζουν εάν πρόκειται για εσωτερική διαρροή ή για παραβίαση του συστήματος εξαιτίας χάκερ, δεν αποκλείουν κι άλλα έγγραφα να έχουν επίσης διαρρεύσει, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό πρόκειται για δύο έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζονται άκρως απόρρητα και είχαν διανεμηθεί στις υπηρεσίες πληροφοριών της συμμαχίας Five Eyes, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας, που ανταλλάζουν τακτικά πληροφορίες μεταξύ τους.

Εμφανίστηκαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και αφορούν σε απόρρητη αξιολόγηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις 15 και 16 Οκτωβρίου για τα σχέδια και τις προετοιμασίες αντεπίθεσης του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αυτά, υπογραμμίζει το BBC, το Ισραήλ φέρεται να σχεδιάζει μία πυραυλική επίθεση αντίστοιχη με εκείνη του περασμένου Απριλίου αλλά περισσότερο διευρυμένη.

Πηγή: skai.gr

