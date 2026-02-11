Στη δημοσιότητα έδωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ, βίντεο και μηνύματα που έστειλε πράκτορας της αστυνομίας συνόρων (CBP) αφού πυροβόλησε επανειλημμένα και τραυμάτισε μία Αμερικανίδα πολίτη στο Σικάγο τον Οκτώβριο, στη διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού παράτυπων μεταναστών.

Η Μαριμάρ Μαρτίνεζ, μια δασκάλα του συστήματος Μοντεσόρι, ακολουθούσε τους πράκτορες στις 4 Οκτωβρίου με στόχο να προειδοποιήσει τους περίοικους για την παρουσία τους όταν σημειώθηκε η σύγκρουση.

Ο πράκτορας Τσαρλς Έξαμ πυροβόλησε τη Μαρτίνεζ πέντε φορές στις 4 Οκτωβρίου, αφού, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, εκείνη έριξε το αυτοκίνητό της πάνω στα οχήματα των μελών της CBP.

Η Μαρτίνεζ εξ αρχής δήλωνε ότι δέχθηκε επίθεση από τους πράκτορες και το βίντεο δείχνει ότι αυτοί ενδέχεται να έπεσαν πάνω στο όχημά της.

Ο Έξαμ δεν είχε ανοικτή την κάμερα που έφερε στη διάρκεια του περιστατικού.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Σικάγο έδωσε αργά χθες Τρίτη στη δημοσιότητα βίντεο, μέιλ και άλλα στοιχεία, αφού δικαστής εκτίμησε ότι η κυβέρνηση έδειξε «μηδενική ανησυχία» για τη φήμη της Μαρτίνεζ.

Στο βίντεο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα ένας από τους πράκτορες ακούγεται να λέει: «κάνε κάτι, σκύλα», λίγο πριν συγκρουστούν τα οχήματα.

Ένας από τους πράκτορες που βρισκόταν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Έξαμ δηλώνει ότι η Μαρτίνεζ τους έκλεισε τον δρόμο.

«Έχει έρθει η ώρα να γίνουμε επιθετικοί», προσθέτει και σημειώνει «θα έχουμε επαφή».

Μετά τη σύγκρουση ο Έξαμ βγαίνει από το όχημα και πυροβολεί πέντε φορές εναντίον της Μαρτίνεζ, η οποία απομακρύνεται με το αυτοκίνητό της.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο.

Η Μαρτίνεζ εξήγησε ότι ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το υλικό – περιλαμβανομένου του βίντεο—αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ιανουάριο τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Ο δικηγόρος της Κρίστοφερ Παρέντε εξήγησε χθες ότι η Μαρτίνεζ θέλει να καθαρίσει το όνομά της και πρόσθεσε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

«Δεν μπορείς να αποκαλείς έναν Αμερικανό πολίτη χωρίς ποινικό μητρώο, που είναι δάσκαλος του συστήματος Μοντεσόρι, εσωτερικό τρομοκράτη, μια λέξη με ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη χώρα και να το επαναλαμβάνεις συνεχώς μέχρι και χθες», τόνισε ο Παρέντε.

Η εξήγηση της κυβέρνησης Τραμπ και τα μέηλ που καίνε τον πράκτορα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εξέδωσε ανακοίνωση μετά το περιστατικό στην οποία ανέφερε ότι η Μαρτίνεζ «έστησε ενέδρα» στο όχημα της CBP και ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε όντας σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Εναντίον της 31χρονης γυναίκας απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παρεμπόδιση ενός ομοσπονδιακού πράκτορα, οι οποίες όμως αποσύρθηκαν τον Νοέμβριο. Ωστόσο η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στην οποία τη χαρακτηρίζει «εσωτερικό τρομοκράτη» παραμένει αναρτημένη στο διαδίκτυο.

Στη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης εις βάρος της Μαρτίνεζ παρουσιάστηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο Έξαμ πήγε το υπηρεσιακό όχημα στη βάση του στο Μέιν όπου έγιναν επιδιορθώσεις από μηχανικό της CBP προτού επιτραπεί να το εξετάσουν οι δικηγόροι της γυναίκας.

Εξάλλου κατατέθηκαν και μηνύματα που έστειλε ο Έξαμ, σε ένα από τα οποία περηφανεύεται για το καλό του σημάδι σε ομαδική συνομιλία με συναδέλφους τους. «Πυροβόλησα πέντε φορές και είχε 7 τρύπες», έγραψε.

Μεταξύ των στοιχείων που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα είναι και ένα μέιλ που έστειλε το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου ο επικεφαλής της CBP Γκρεγκ Μποβίνο, ο οποίος υποβιβάστηκε μετά τον θάνατο του Πρέτι αφού επέβλεψε τις επιχειρήσεις της υπηρεσίας στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και τη Μινεάπολη.

Ο Μποβίνο ευχαρίστησε τον Έξαμ «για την εξαιρετική του υπηρεσία» και πρότεινε στον πράκτορα να αναβάλει τη συνταξιοδότησή του. «Έχεις τόσα ακόμη να κάνεις», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

