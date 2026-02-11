Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Μεγάλη Βρετανία η υπόθεση ενός πατέρα, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε την 23χρονη κόρη του μετά από καβγά για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρισκόταν για διακοπές στο Τέξας των ΗΠΑ.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 10 Ιανουαρίου 2025 – λίγο πριν την δεύτερη ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου - και η υπόθεση ερευνάται τώρα από το Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Τσέσαϊρ.

Ο Κρις Χάρισον – ο οποίος είχε μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν η κόρη του ήταν παιδί και είχε προβλήματα αλκοολισμού- πυροβόλησε στο στήθος και σκότωσε τη Λούσι Χάρισον, η οποία τον είχε επισκεφθεί με τον σύντροφό της, Σαμ Λίτλερ για λίγες ημέρες.

Πατέρας και κόρη είχαν έναν έντονο καβγά για την οπλοκατοχή και λίγες ώρες αργότερα ο Κρις πυροβόλησε την Λούσι στο υπόγειο του σπιτιού του.

Όπως κατέθεσε ο φίλος της άτυχης κοπέλας, η Λούσι συχνά αναστατωνόταν με τον πατέρα της, όταν αυτός μιλούσε υπερήφανα για το όπλο που κατείχε.

Σύμφωνα με τον Λίτλερ, το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια του καβγά για τον Τραμπ, η Λούσι ρώτησε τον πατέρα της: «Πώς θα ένιωθες αν ήμουν εγώ το κορίτσι σε αυτή την κατάσταση και είχα δεχθεί σεξουαλική επίθεση;».

Εκείνος φέρεται να απάντησε ότι έχει άλλες δύο κόρες που ζουν μαζί του και ότι «δεν θα τον επηρέαζε τόσο».

Τότε η Λούσι «αναστατώθηκε πολύ» και ανέβηκε τρέχοντας στον επάνω όροφο. Αργότερα την ίδια ημέρα, περίπου μισή ώρα πριν φύγουν για το αεροδρόμιο για να εποστρέψουν στην Βρετανία, η 23χρονη βρισκόταν στην κουζίνα όταν ο πατέρας της την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του, στο ισόγειο.

Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα, ο Λίτλερ άκουσε έναν δυνατό κρότο και στη συνέχεια άκουσε τον Χάρισον να φωνάζει με ουρλιαχτά την σύζυγό του, Χέδερ.

Όταν έτρεξε στο δωμάτιο, είδε την κοπέλα του πεσμένη στο πάτωμα, ενώ ο πατέρας της «ούρλιαζε ασυνάρτητα».

Η αστυνομία διερευνά τον θάνατο της Λούσι ως «ενδεχόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας», ωστόσο δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του πατέρα της, αφού το σώμα ενόρκων στην κομητεία Κόλιν αρνήθηκε να του απαγγείλει κατηγορίες.

