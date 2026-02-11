Καναδάς: Δέκα νεκροί μετά από πυροβολισμούς στην Βρετανική Κολομβία

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, σκοτώθηκαν μετά από ένοπλη επίθεση, στην καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας (βορειοανατολικά) το μεσημέρι της Τρίτης, μετέδωσε το CBC News.

Το περιστατικό συνέβη στο Tumbler Ridge Secondary School (Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ), όπου η καναδική βασιλική έφιππη χωροφυλακή (RCMP) κλήθηκαν, λόγω επίθεσης με πυροβόλο όπλο.

Έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο Γυμνάσιο της Τάμπλερ Ριτζ, δύο ακόμη βρέθηκαν νεκροί σε μια κατοικία που η αστυνομία πιστεύει ότι συνδέεται με το περιστατικό, και ένα ακόμη άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο, ανέφερε το CBC News, προσθέτοντας ότι ο θάνατος του δράστη της επίθεσης έχει επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος «αυτοπυροβολήθηκε» και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σχολείο.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ 25 άτομα αξιολογούνται για τραυματισμούς σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ανέφερε το μέσο, επικαλούμενο την αστυνομία.

Εκδόθηκε συναγερμός έκτακτης ανάγκης, για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή, ενώ οι μαθητές του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου της Τάμπλερ Ριτζ, το οποίο βρίσκεται κοντά, παραδόθηκαν σε γονείς και κηδεμόνες.

Οι αρχές δεν πιστεύουν πως υπήρχαν άλλοι δράστες, ούτε πως διατρέχουν πλέον κίνδυνο οι κάτοικοι.

Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, κάπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Βανκούβερ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.

«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους κι όλη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», τόνισε μέσω X η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας Νίνα Κρίγκερ, υποσχόμενη πως θα αξιοποιηθεί «κάθε διαθέσιμος πόρος» στην έρευνα για την υπόθεση.

«Είμαστε μια πολύ δεμένη κοινότητα», είπε ο Τζορτζ Ρόου, πάστορας της Τάμπλερ Ριτζ, περιγράφοντας τον μικρό δήμο όπου μένει εδώ και 35 χρόνια. «Όλοι μοιραζόμαστε αυτή την τραγωδία σαν να ήταν η οικογένειά μας ή η οικογένεια του γείτονά μας».

Ο Ρόου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής καθηγητής στο λύκειο για οκτώ χρόνια, δήλωσε ότι ανησυχεί για τη συναισθηματική και ψυχική υγεία των κατοίκων, ειδικά εκείνων που συνδέονται με το σχολείο.

