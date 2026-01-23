Λογαριασμός
Νέα Ζηλανδία: Αγνοούνται 6 άτομα μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια απόλυτη τραγωδία», και δήλωσε ότι «η Νέα Ζηλανδία είναι γεμάτη θλίψη σήμερα»

Νέα Ζηλανδία

Έξι άτομα επιβεβαιώθηκε ότι αγνοούνται μετά από κατολίσθηση που σάρωσε ένα πολυσύχναστο κάμπινγκ στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατολίσθηση την Πέμπτη στο όρος Μαουνγκανούι στην ανατολική ακτή του νησιού, παρασύροντας χώμα και μπάζα στο γεμάτο κόσμο κάμπινγκ της πόλης Ταουράνγκα, όπου οικογένειες απολάμβαναν τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές.

Ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Κρίστοφερ Λούξον, επισκέφθηκε το σημείο την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «μια απόλυτη τραγωδία» και δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «η Νέα Ζηλανδία είναι γεμάτη θλίψη σήμερα», ενώ παράλληλα συναντήθηκε με το προσωπικό έκτακτης ανάγκης που ηγείται της επιχείρησης διάσωσης.

Ο Διοικητής της Αστυνομικής Περιφέρειας, Τιμ Άντερσον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές εργάζονται για τον εντοπισμό τριών ακόμη ατόμων, επιπλέον των έξι επιβεβαιωμένων αγνοουμένων.

Οι αξιωματούχοι της Νέας Ζηλανδίας δεν έχουν αναφέρει θανάτους στον χώρο του κάμπινγκ μέχρι στιγμής.

