Ένα βήμα πιο κοντά στην περιουσία του 1 τρισ. δολαρίων ο Ίλον Μασκ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η περιουσία του Ίλον Μασκ ξεπέρασε τα 788 δισ. δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, μετά την ανακοίνωσή του για τον στόλο ρομποταξί της Tesla.

Οι μετοχές της Tesla ενισχύθηκαν πάνω από 4%, αυξάνοντας την καθαρή περιουσία του και διατηρώντας τον στην κορυφή ως τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Η περιουσία του Μασκ μπορεί σύντομα να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, με ώθηση από το πακέτο αποζημίωσης της Tesla και την αποτίμηση της xAI Holdings

Η περιουσία του Ίλον Μασκ εκτοξεύθηκε την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα 788 δισ. δολάρια και φτάνοντας σε νέο ρεκόρ, καθώς οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο μετά τη δήλωσή του ότι ο στόλος ρομποταξί της εταιρείας θα είναι «ευρέως διαθέσιμος» μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων (σε πραγματικό χρόνο) του Forbes, η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Μασκ ανήλθε στα 788,1 δισ. δολάρια κατά το κλείσιμο των αγορών την Πέμπτη, ενώ οι μετοχές της Tesla σημείωσαν άνοδο άνω του 4%.

Πρόκειται για νέο ρεκόρ για τον Μασκ, ξεπερνώντας το προηγούμενο αποκορύφωμα των 780 δισ. δολαρίων που είχε καταγραφεί την περασμένη Παρασκευή.

Ο Μασκ, ο οποίος εμφανίστηκε την Πέμπτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, δήλωσε ότι η υπηρεσία ρομποταξί της Tesla θα είναι «πολύ διαθέσιμη» σε ολόκληρες τις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, μετά την αρχικό λανσάρισμα του στόλου στο Όστιν του Τέξας τον Ιούνιο του 2025.

Με ώθηση από αυτή τη δήλωση του Μασκ, οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν άνοδο 4,2% την Πέμπτη, ξεπερνώντας τα 449 δολάρια, μετά και την άνοδο 2,9% που είχε καταγραφεί την Τετάρτη.

Η καθαρή περιουσία του Μασκ αυξήθηκε κατά σχεδόν 13 δισ. δολάρια (1,7%) χάρη στην άνοδο της μετοχής της Tesla, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μπροστά από τους συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ (270,4 δισ. ) και Σέργκεϊ Μπριν (249,5 δισ.), που κατατάσσονται δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes. Τους τελευταίες μήνες, ο Πέιτζ και ο Μπριν έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο ανάμεσα στους πλουσιότερους του κόσμου, ξεπερνώντας τον τέταρτο Τζεφ Μπέζος (245,5 δισ.), τον πέμπτο Λάρι Έλισον (227 δισ.) και τον έκτο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (222,1 δισ.).

Σημειώνεται ότι η Tesla θα ανακοινώσει τα κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς στις 28 Ιανουαρίου.

Ο Μασκ πέτυχε πολλούς σημαντικούς στόχους τον τελευταίο χρόνο: Τον Οκτώβριο έγινε ο πρώτος άνθρωπος με περιουσία ύψους 500 δισ. δολαρίων, τον Δεκέμβριο έφτασε τα 600 δισ. και μόλις τέσσερις μέρες αργότερα τα 700 δισεκατομμύρια. Το Forbes ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιπλέον 62 δισ. δολάρια προστέθηκαν στην περιουσία του μετά την άντληση 20 δισ. από επενδυτές για την xAI Holdings, με αποτίμηση 250 δισ., στις αρχές αυτού του μήνα. Η καθαρή περιουσία του Μασκ ενδέχεται σύντομα να ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια, καθώς η Tesla ενέκρινε τον Νοέμβριο ένα πακέτο αποζημίωσης για τον CEO της, που θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ., εφόσον η εταιρεία πετύχει αρκετούς οικονομικούς και παραγωγικούς στόχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.