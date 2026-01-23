«Ελ. Βενιζέλος»: Κατασχέθηκαν 3.380 πακέτα τσιγάρα - Συνελήφθη 32χρονος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνελήφθη 32χρονος στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.380 πακέτα τσιγάρα χωρίς ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από άφιξη με πτήση από την Αίγυπτο και αξιοποίηση πληροφοριών από την Αστυνομία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (22-1-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., 32χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ο 32χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από την Αίγυπτο, και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3.380 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

