Για ενδιαφέρον της Παρί FC για τον Ζουλιάν Μπιανκόν κάνει λόγο η L’Equipe, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Όπως, ωστόσο, προσθέτει το δημοσίευμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αρνητικός για παραχώρηση του Γάλλου στόπερ, καθώς τον υπολογίζει ως σημαντική λύση για τα μετόπισθεν του Ολυμπιακού.

«Η Παρί FC επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό σχετικά με τον Γάλλο Ζουλιάν Μπιανκόν (25 ετών). Έχοντας πραγματοποιήσει 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν, ο πρώην παίκτης της Μονακό δεν έχει αγωνιστεί πολύ, αλλά ο προπονητής του δεν θέλει να τον χάσει, πιστεύοντας ότι έχει περιθώρια εξέλιξης. Η Παρί δίνει προτεραιότητα σε δανεισμούς αυτόν τον χειμώνα, κάτι που θα μπορούσε να επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις», αναφέρουν οι Γάλλοι.

Ο Μπιανκόν, που φέτος μετρά 14 συμμετοχές και 2 γκολ με τους νταμπλούχους Ελλάδας, έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027.

