Το «Where Is My Husband!» σκαρφάλωσε στο Νο.1 του Ηνωμένου Βασιλείου: Η Raye επέστρεψε…

Η Raye ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ της με τίτλο «This Music May Contain Hope», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Human Re Sources. To νέο πρότζεκτ της Βρετανίδας σταρ υπόσχεται μια ιδιαίτερη αφηγηματική δομή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε τέσσερις «εποχές», με κάθε πλευρά του διπλού βινυλίου να αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική χρονική περίοδο. Οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας, αποκαλύπτοντας πως ο δίσκος θα περιλαμβάνει 17 τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και το «Where Is My Husband!» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Περιγράφοντας το νέο της άλμπουμ η Raye δήλωσε (μέσω Variety): «Η μουσική είναι φάρμακο, πάντα το έλεγα αυτό. Υποθέτω πως βρίσκομαι στη διαδικασία δημιουργίας ενός φαρμάκου για τον εαυτό μου, το οποίο μπορώ να μοιραστώ με τον κόσμο. Θέλω όλοι μας να πούμε στον εαυτό μας ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα έχω πίστη στους σπόρους που φύτεψα κάτω από το χιόνι. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να μοιάζει με αγκαλιά, με ένα κρεβάτι ή ένα ασφαλές καταφύγιο για όποιον το έχει ανάγκη».

Η διάσημη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός διανύει μια εξαιρετικά επιτυχημένη περίοδο, καθώς το «Where Is My Husband!» σκαρφάλωσε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες, απέσπασε δύο υποψηφιότητες στα βραβεία BRIT, στις κατηγορίες «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Καλύτερο Pop».

Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του άλμπουμ, η RAYE ξεκίνησε τη sold-out περιοδεία της, με τίτλο, από το Λοτζ της Πολωνίας. Η περιοδεία που πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου, περιλαμβάνει συνολικά 51 συναυλίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

