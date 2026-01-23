Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, στον ΣΚΑΪ, η τραγουδίστρια και δημιουργός περιεχομένου Εβελίνα Νικόλιζα μιλάει με ειλικρίνεια για τη βαθιά σχέση ζωής που έχει με τα ζώα και μας συστήνει τον τετράποδο φίλο της, τον Λουκουμά.

Μέσα από μια προσωπική εξομολόγηση, περιγράφει πώς η συνύπαρξη με τον σκύλο της, που βρέθηκε στα σκουπίδια και παραμένει φοβικός, άλλαξε ουσιαστικά την καθημερινότητά της, χαρίζοντάς της ισορροπία, τρυφερότητα και στιγμές αγάπης που λειτουργούν θεραπευτικά. Παράλληλα, μιλάει για την εμπειρία της στην τηλεόραση, την οποία παρομοιάζει με "γάτα" που βγάζει νύχια.

Γνωρίζουμε την ομάδα εθελοντών «The Voice of Rabbits», η οποία δραστηριοποιείται στη διάσωση και προστασία κουνελιών που έχουν εγκαταλειφθεί. Οι εθελοντές μιλούν για περιστατικά αδέσποτων κουνελιών, που εντοπίζονται σε κάδους απορριμμάτων, στους δρόμους ή ακόμη και παρατημένα σε μπαλκόνια, αναδεικνύοντας ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Μέσα από πρακτικές συμβουλές, ενημερώνουν τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν υιοθετήσουμε ένα κουνελάκι, ώστε η απόφαση να είναι υπεύθυνη και συνειδητή.

Ενημερωνόμαστε από τη Γραμματεία Ζώων για το τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με τη στείρωση των ζώων συντροφιάς. Μαθαίνουμε για τον καθοριστικό ρόλο της στείρωσης στον περιορισμό των αδέσποτων, στην προστασία της υγείας των ζώων και στη συνολική διασφάλιση της ευζωίας τους.

Τέλος, ειδικός συμπεριφοράς ζώων απαντά στο ερώτημα ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να εμφανιστούν σε σκύλους, γάτες και παπαγάλους.

Δείτε το trailer:

