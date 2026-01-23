Η τρέχουσα παγκόσμια τάξη αλλάζει, αλλά η μεταμόρφωσή της δεν αποτελεί ρήξη, δήλωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, διαφωνώντας με το επιχείρημα του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι ότι «βρισκόμαστε εν μέσω μιας ρήξης».

«Δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Μαρκ», δήλωσε η Λαγκάρντ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σημειώνει το Reuters.

«Πιστεύω ότι εμείς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου πρέπει να εξετάσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, αλλά ακόμη και με αυτά τα plan Β... δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να μιλάμε για ρήξη», είπε. «Πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για εναλλακτικές λύσεις», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

