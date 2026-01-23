Στο Εφετείο Αθηνών εκδικάζεται σήμερα, Παρασκευή, σε δεύτερο βαθμό, η πολύκροτη υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από την αρχή, καθώς έχουν ασκηθεί εφέσεις τόσο από τους καταδικασθέντες όσο και από την Εισαγγελία.

Την έφεση άσκησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο οποίος πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Εφέσεις έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι καταδικασθέντες της υπόθεσης, σύμφωνα με το ERTNews.

Παράλληλα, η Εισαγγελία άσκησε έφεση για το αδίκημα της μαστροπείας, για το οποίο είχε αθωωθεί πρωτοδίκως η μητέρα της ανήλικης, εκτιμώντας ότι δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως:

στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο κατηγορούμενοι ,

, στους υπόλοιπους 17 καταδικασθέντες επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και περιοριστικούς όρους.

Όπως και στον πρώτο βαθμό, λόγω της εμπλοκής ανήλικου θύματος, η δίκη είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Το ίδιο θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συμβεί και στη δευτεροβάθμια διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα υποβληθεί αίτημα αναβολής, με τις δικαστικές αρχές να αναμένουν την έναρξη της διαδικασίας εντός της ημέρας.

Έξω από το Εφετείο Αθηνών έχει συγκεντρωθεί κόσμος που εκφράζει τη συμπαράστασή του στην ανήλικη, ενώ στο σημείο υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία, για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

