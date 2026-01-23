Μαχητικά Typhoon στέλνει στο Κατάρ η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) του Ηνωμένου Βασιλείου ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ στο πλαίσιο της συμφωνίας άμυνας των δύο χωρών.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την 12η Μοίρα, την κοινή μονάδα Typhoon Ηνωμένου Βασιλείου-Κατάρ, και πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης του Κατάρ.

Η 12η μοίρα συμμετέχει τακτικά σε κοινές εκπαιδεύσεις στο Κατάρ, όπως οι πρόσφατες ασκήσεις «EPIC SKIES» και «SOARING FALCON», οι οποίες στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των δύο εθνών.

Ο Βρετανός υπουργός άμυνας, Τζον Χίλι, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της εταιρικής σχέσης, σημειώνοντας ότι οι αμυντικοί δεσμοί των δύο χωρών εκτείνονται σε βάθος δεκαετιών. «Αυτή η συνεργασία θωρακίζει την εθνική ασφάλεια και των δύο εθνών μας και υποστηρίζει τη σταθερότητα στην περιοχή του Κόλπου», δήλωσε ο Χίλι.

Παράλληλα, ο υπουργός συνέδεσε την ανάπτυξη αυτή με την πρόσφατη ανακοίνωση επένδυσης ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών για την αναβάθμιση του στόλου των Typhoon, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν αυτά τα αεροσκάφη στην παγκόσμια ασφάλεια.

Η συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Κατάρ δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται και στην εκπαίδευση πιλότων, τόσο στα αεροσκάφη Hawk όσο και στα Typhoon εντός του βρετανικού εδάφους.

Επένδυση μαμούθ για τα βρετανικά Typhoon

Eν τω μεταξύ, ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 453 εκατομμυρίων λιρών για τον εξοπλισμό των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon με νέα συστήματα ραντάρ ανακοίνωσε ο υπουργός άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι.

Η νέα σύμβαση ανατέθηκε σε τρεις εταιρείες και αναμένεται να στηρίξει έως και 1.300 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης σε Εδιμβούργο, Λανκασάιρ και Λούτον.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη σύμβαση ύψους 205 εκατομμυρίων λιρών που υπογράφηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τη μηχανική υποστήριξη και αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων των Typhoon.

Το συνολικό πρόγραμμα των εν λόγω αεροσκαφών υποστηρίζει περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας σε 330 εταιρείες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη μεγαλύτερη διαρκή αύξηση των αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο το 2,6% του ΑΕΠ από το 2027.

Ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε: «Ο στόλος των Typhoon είναι η ραχοκοκαλιά της αεράμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ. Καθώς οι απειλές αυξάνονται και ρωσικά drones συνεχίζουν να πλήττουν την Ουκρανία και να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, η πρωτοποριακή ικανότητα των νέων ραντάρ θα κρατήσει τη Βρετανία ασφαλή στο εσωτερικό και ισχυρή στο εξωτερικό».

Πηγή: skai.gr

