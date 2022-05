Χάος και πανικό προκάλεσε ένας άντρας στον υπόγειο της Νέας Υόρκης, όταν άρπαξε από τα μαλλιά μία άγνωστη γυναίκα και την υποχρέωσε να καθίσει δίπλα του.

Ο άντρας κάθισε δίπλα σε δύο γυναίκες. Όταν εκείνες επιχείρησαν να απομακρυνθούν από δίπλα του, εκείνος άρπαξε τη μία από τα μαλλιά και την καθήλωσε στο κάθισμα δίπλα του.

Η γυναίκα έντρομη έβαλε τα κλάματα, ενώ όσοι βρίσκονται στο ίδιο βαγόνι, παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι όσα διαδραματίζονταν.

Λίγα λεπτά μετά, ο άντρας άφησε τη γυναίκα και άρχισε να τρέχει μέσα στο βαγόνι.

Δείτε το βίντεο που «ανέβηκε» στο Twitter:

Just another day in new york city safest subway system, where innocent people are being harassed and assaulted.



But the mayor wants you to ride the subway instead of driving, to save the environment. pic.twitter.com/9FfVzfzLoC