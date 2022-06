Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παρέλασαν για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη

Στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χτύπησε ξανά η καρδιά του απανταχού ελληνισμού μετά από τρία χρόνια, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η ομογένεια βγήκε ξανά στους δρόμους του Μανχάταν για την 25η Μαρτίου, με περισσότερους από 80 Συλλόγους, Σωματεία και Κοινότητες να παρελαύνουν στην γαλανόλευκα ντυμένη Νέα Υόρκη. Στις ΗΠΑ ταξίδεψαν και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς οι οποίοι το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν στον Καθεδρικό Ιερό Ναό, όπου και πραγματοποιήθηκε η Δοξολογία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

Σχετικές εικόνες δημοσίευσε ο Εθνικός Κήρυξ και ο Ελληνοαμερικανός, Πολιτειακός γερουσιαστής της Νέας Υόρκης, Άντριου Γκουνάρντες. Ο Γκουνάρντες ανήρτησε στο Twitter: «Όμορφη μέρα για να παρελάσετε στην παρέλαση της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας! Ως Ελληνοαμερικανός 4ης γενιάς, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που γιορτάζω τα 201 χρόνια της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, Ζήτω!»

Beautiful day to march in the Greek Independence Day Parade! As a 4th-generation Greek-American, I couldn’t be prouder to celebrate 201 years of Greece’s Independence - Ζητω! pic.twitter.com/EW3u3ombcK