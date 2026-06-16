Με αφορμή την έκτη συνεχόμενη χρονιά απουσίας του μαθήματος του Ελευθέρου και του Γραμμικού Σχεδίου από τα Γενικά Λύκεια, η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων εξέφρασε την αγωνία «για την παρατεινόμενη αντιπαιδαγωγική συνθήκη που υποβαθμίζει τον ρόλο της τέχνης στα σχολεία, ακόμη κι εκεί όπου το αντικείμενο αυτό περνά μέσα από καθοριστικές εξετάσεις».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ένωσης, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες που στις πανελλαδικές εξετάσεις εξετάζονται με όλο και πιο απαιτητικά κριτήρια για την εισαγωγή σε σχολές Αρχιτεκτονικής, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Συντήρησης και Καλών Τεχνών, στερούνται «το αυτονόητο δικαίωμα της δωρεάν και ισότιμης προετοιμασίας μέσα στο δημόσιο σχολείο».

«Η ίδια πολιτική αναγκάζει τις οικογένειες να καταφεύγουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια-εργαστήρια σχεδίου, τα οποία λειτουργούν κυρίως στα αστικά κέντρα, επιβαρυνόμενες με υψηλά δίδακτρα και χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριών, στα γνωστικά αντικείμενα αυτά, που μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εκπαιδευτικής διαδικασίας», σημειώνει η Ένωση.

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων κάνει λόγο για συνολική υποβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, η οποία «παρέχεται από ιδιωτικούς φορείς χωρίς κανέναν δημόσιο έλεγχο διασφάλισης της ποιότητας», ενώ και για τα τμήματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΕΔΕΜ) που έχει θεσπίσει το υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των υποψηφίων, καθώς «λειτουργούν αποσπασματικά και ανεπαρκώς, ξεκινούν κάθε χρονιά με μεγάλη καθυστέρηση (μετά τα Χριστούγεννα) και παρέχουν περιορισμένες ώρες διδασκαλίας, οι οποίες δεν επαρκούν ούτε υποτυπωδώς για την ουσιαστική προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών».

Επιπλέον, υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτά τα τμήματα είναι λίγα: Για το τρέχον σχολικό έτος λειτούργησαν σε όλη τη χώρα 10 τμήματα για το Ελεύθερο και 11 τμήματα για το Γραμμικό Σχέδιο, ικανοποιώντας μερικώς τη διδασκαλία όχι περισσότερων από 150 μαθητών/τριών, τη στιγμή που κάθε χρονιά εξετάζονται περισσότεροι από 2.000 μαθητές/τριες σε κάθε ένα από τα δύο σχεδιαστικά μαθήματα.

Όσον αφορά στα αντίστοιχα εξ αποστάσεως μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, η Ένωση επισημαίνει ότι «αδυνατούν να καλύψουν το κενό της διδασκαλίας, αφενός γιατί αντενδείκνυνται πλήρως για τη φύση των μαθημάτων, η οποία είναι αποκλειστικά εργαστηριακή, και αφετέρου γιατί απουσιάζει η διδασκαλία στη φυσική τάξη, στην οποία θα μπορούσαν να συνεπικουρήσουν αυτά τα εξ αποστάσεως μαθήματα».

Τέλος, η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων ζητά την άμεση επαναφορά της διδασκαλίας του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου στο λύκειο, με επαρκείς ώρες διδασκαλίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη διδασκαλία και πρόσβαση όλων των μαθητών και μαθητριών στις αντίστοιχες σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης να ενδυναμωθεί η καλλιτεχνική παιδεία και μακροπρόθεσμα και το ευρύ πεδίο της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού (design), το οποίο, όπως σημειώνει, συνδέεται με πολλά σύγχρονα καλλιτεχνικά επαγγέλματα και πεδία επιχειρηματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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