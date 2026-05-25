Πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις και μίλησαν στο CBS News.

Σύμφωνα με το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών.

Δήλωση ΗΠΑ, Ιράν και των συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας.

Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.

Σύνδεση της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και της άρσης κυρώσεων με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους παραπάνω όρους.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ουσιαστικά στο CBS News τα περισσότερα από τα παραπάνω σημεία, με εξαίρεση την πρόβλεψη για τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και την 60ήμερη παράταση της εκεχειρίας.

Οι προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση, που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή και που απειλεί με γενικευμένη ανάφλεξη ολόκληρη την περιοχή, εντείνονται τις τελευταίες ημέρες με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να υποβαθμίζουν, πάντως, τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της κινητικότητας των τελευταίων ωρών, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και υπουργός Εξωτερικών της χώρας μετέβη στην Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από το Νέο Δελχί ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν «κάθε ευκαιρία» στη διπλωματία πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν το Ιράν «με άλλον τρόπο».

Όπως είπε, υπάρχει «μία σταθερή πρόταση στο τραπέζι» που περιλαμβάνει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη «πραγματικών και ουσιαστικών» διαπραγματεύσεων με χρονικό ορίζοντα για το πυρηνικό ζήτημα.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε εκτενή ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «προχωρούν καλά», προειδοποιώντας ωστόσο ότι αν αποτύχουν θα ακολουθήσουν νέες επιθέσεις. «Θα υπάρξει είτε μια μεγάλη συμφωνία για όλους είτε καμία συμφωνία», έγραψε.

Στην ίδια ανάρτηση κάλεσε τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ζητώντας μάλιστα «υποχρεωτικά» από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να υπογράψουν άμεσα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες στην Ντόχα, οι επαφές επικεντρώνονται κυρίως στο Στενό του Ορμούζ και στα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Στην ιρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, με στόχο τη συζήτηση πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε ότι το υπό συζήτηση μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει 14 σημεία και επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου και του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, με αντάλλαγμα τη δέσμευση της Τεχεράνης να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοΐα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν εστιάζουν ακόμη στα πυρηνικά ζητήματα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διάστημα 60 ημερών, εφόσον υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο.

Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε «εχθρικό» drone χρησιμοποιώντας νέο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευσή του.



Πηγή: skai.gr

