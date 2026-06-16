Την ποδοσφαιρική φανέλα με το «47» (47ος πρόεδρος) δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Φρίντριχ Μερτς, στον απόηχο του Μουντιάλ που διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Ο Γερμανός καγκελάριος έστειλε μήνυμα με νόημα στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Germany's Merz gave Trump a customized German national football team jersey bearing the name "TRUMP" and the number 47 on the back. pic.twitter.com/FZbzuau5u4 June 16, 2026

«Ετεροχρονισμένα χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλιά σου, @POTUS. Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα» ήταν το μήνυμα του Γερμανού καγκελάριου στον - εμφανώς χαρούμενο για το δώρο - Τραμπ.

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

Η σχέση μεταξύ του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ήταν ταραγμένη το τελευταίο διάστημα, καθώς ο Μερτς επέκρινε την πολιτική του Τραμπ στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε με σφοδότητα στις γερμανικές επικρίσεις.

Πηγή: skai.gr

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