Όπου Υπάρχει Ελλάδα: Ρεπορτάζ και ιστορίες από Μύκονο, Σύρο, Τήνο και Άνδρο - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 15.00, στις Κυκλάδες. Από την ακρίβεια της Μυκόνου και τα γραφικά χωριά της Τήνου, μέχρι τη θρησκευτική συνύπαρξη στη Σύρο και τη ναυτική παράδοση της Άνδρου, τα νησιά αφηγούνται ιστορίες που συνθέτουν το σύγχρονο πρόσωπο των Κυκλάδων. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η Μύκονος συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια στους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Όμως, η ακρίβεια την καθιστά πλέον ως έναν προορισμό που θεωρείται απρόσιτος για μεγάλο μέρος των επισκεπτών. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής επιβαρύνει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων αλλά και των εργαζόμενων.

Για δεκαετίες, η Τήνος ήταν συνδεδεμένη κυρίως με το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, την Παναγία της Τήνου. Τα τελευταία χρόνια, όμως, το νησί έχει καταφέρει να αναδείξει και μια διαφορετική ταυτότητα, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και επαφή με την παράδοση. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταμόρφωση έχουν παίξει τα χωριά της Τήνου, περισσότερα από 45, το ένα πιο όμορφο από το άλλο.

Η Σύρος ξεχωρίζει ως ένα μοναδικό παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης δύο χριστιανικών δογμάτων. Η παρουσία Ορθοδόξων και Καθολικών στο νησί έχει βαθιές ιστορικές ρίζες που φτάνουν έως την περίοδο της Ενετοκρατίας. Σήμερα, στο νησί ζουν περίπου 15.000 Ορθόδοξοι και 5.000 Καθολικοί, με τις δύο κοινότητες να συνυπάρχουν χωρίς διαχωρισμούς στην καθημερινή ζωή. Η μακρόχρονη αυτή σχέση αποτυπώνεται και στις οικογένειες του νησιού. Οι μεικτοί γάμοι μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών αποτελούν ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο, καθώς εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 70% έως 80% των γάμων στο νησί. Η αμοιβαία αναγνώριση των δύο δογμάτων και ο σεβασμός που έχει καλλιεργηθεί διαχρονικά μεταξύ των δύο κοινοτήτων έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ενός μοναδικού κοινωνικού μοντέλου, που χαρακτηρίζει τη Σύρο.

Η Άνδρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα και τη ναυτοσύνη. Μέσα από τις αφηγήσεις παλιών ναυτικών, το ρεπορτάζ φωτίζει ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν δεκαετίες στα καράβια, ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και έκαναν τη θάλασσα δεύτερο σπίτι τους. Την ίδια ώρα, οι ναυτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς ολοένα και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να ακολουθήσουν τη ζωή στη θάλασσα. Ένα οδοιπορικό στη ναυτική ψυχή της Άνδρου, ανάμεσα σε αναμνήσεις, παράδοση και προβληματισμούς για την επόμενη μέρα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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