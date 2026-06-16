Για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου συνελήφθησαν τρεις οδηγοί ταξί στο Λασίθι, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες, 15 Ιουνίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου. Κατά τη διάρκεια αυτών, συνελήφθησαν συγκεκριμένα ένας 47χρονος, ένας 48χρονος και ένας 25χρονος κατά τον χρόνο που οδηγούσαν ταξί και επιχειρούσαν μετά το τέλος της διαδρομής, να εισπράξουν από τους πελάτες κόμιστρο υψηλότερο από αυτό που αναγραφόταν στο ταξίμετρο και στην εκδοθείσα απόδειξη.

Σε βάρος τους βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στις μετακινήσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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