Νέα Υόρκη: Σε απεργία οι σιδηρόδρομοι - Προετοιμάζονται για «χάος» οι επιβάτες

Οι εργαζόμενοι στην πιο πολυσύχναστη σιδηροδρομική γραμμή της Βόρειας Αμερικής βρίσκονται σε απεργία, απειλώντας με μεγάλη αναστάτωση εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες που μετακινούνται στην περιοχή της Νέας Υόρκης ενόψει των μετακινήσεων της Δευτέρας το πρωί.

Τα συνδικάτα που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο του Λονγκ Άιλαντ (LIRR) της Νέας Υόρκης ξεκίνησαν την απεργία το Σάββατο, αφού απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τη διοίκηση των σιδηροδρόμων σχετικά με τους μισθούς και τους κανόνες εργασίας.

Η αποχή από την εργασία συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα την Κυριακή και σηματοδοτεί την πρώτη απεργία στον LIRR μετά από περισσότερα από 30 χρόνια για περίπου 3.500 συνδικαλισμένους εργαζόμενους, μετά από μια διήμερη στάση εργασίας το 1994.

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών (MTA) προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση» για τον σιδηρόδρομο, προτρέποντας τους επιβάτες να εργαστούν εξ αποστάσεως, εάν αυτό είναι εφικτό.

Δεν είχαν προγραμματιστεί επίσημες συνομιλίες μεταξύ των συνδικαλιστικών ηγετών και της διοίκησης για την Κυριακή, αυξάνοντας την πιθανότητα η αναστάτωση να συνεχιστεί και κατά την πολυάσχολη ώρα αιχμής της καθημερινής, τη Δευτέρα.

Παρέχονται περιορισμένα δρομολόγια λεωφορείων (shuttle) για τους εγκλωβισμένους επιβάτες, αν και η MTA έχει προειδοποιήσει για «σοβαρή συμφόρηση και καθυστερήσεις».

Ο Ντόνοβαν Ρίτσαρντς Τζούνιορ, πρόεδρος του συνδικάτου του Κουίνς, δήλωσε την Κυριακή στο τοπικό δίκτυο του ABC ότι δεν πιστεύει πως η πόλη είναι πλήρως προετοιμασμένη για την κλίμακα της αναστάτωσης που θα μπορούσε να προκαλέσει το κλείσιμο του LIRR.

«Για τους ανθρώπους της εργατικής τάξης, δεν μπορείς απλώς να λες "μείνετε σπίτι". Δεν είμαστε όλοι τραπεζίτες της Wall Street», δήλωσε ο Ρίτσαρντς Τζούνιορ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι της εργατικής τάξης μπορούν να φτάσουν στην πόλη».

Η διακοπή λειτουργίας επηρεάζει ήδη τις μετακινήσεις και τις εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή. Η ομάδα μπέιζμπολ New York Mets προειδοποίησε τους φιλάθλους που θα παρακολουθούσαν τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στο Citi Field στο Κουίνς να αναμένουν δυσκολίες στη μετακίνησή τους.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κάλεσε τα συνδικάτα και την MTA να καταλήξουν σε συμφωνία, προειδοποιώντας ότι μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα προκαλούσε εκτεταμένη αναστάτωση.

Ο συνασπισμός των συνδικάτων που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον LIRR δηλώνει ότι επιδιώκει βελτίωση των μισθών και των συνθηκών εργασίας μετά από χρόνια χωρίς αυξήσεις.

«Προς κάθε επιβάτη του LIRR του οποίου το ταξίδι διαταράσσεται, να ξέρετε ότι η MTA δεν μας άφησε άλλη επιλογή από την απεργία», δήλωσε ο Γκιλ Λανγκ, Γενικός Πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής του LIRR στην Αδελφότητα Μηχανικών Έλξης και Σιδηροδρομικών (BLET), ένα από τα συνδικάτα.

«Μετά από τρία χρόνια χωρίς αυξήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους συμβιβασμούς για να καλύψουμε την κακοδιαχείριση της MTA», πρόσθεσε ο Λανγκ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MTA, Τζάνο Λίμπερ, υπεραμύνθηκε της θέσης της υπηρεσίας, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε «με υπευθυνότητα να κάνει μια συμφωνία που θα τίναζε στον αέρα τον προϋπολογισμό της MTA».

«Και αρνούμαστε να κάνουμε μια συμφωνία που μεταφέρει στους επιβάτες και τους φορολογούμενους τη χρηματοδότηση υπέρμετρων μισθολογικών αυξήσεων –πολύ πέρα από όσα παίρνει οποιοσδήποτε άλλος στην MTA– και μάλιστα για ανθρώπους που είναι ήδη οι πιο ακριβοπληρωμένοι εργαζόμενοι σε σιδηροδρόμους στη χώρα», δήλωσε ο Λίμπερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.