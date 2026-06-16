Άγριο επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/06) στην πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανηλίκων και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 23:15, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εννέα άτομα ενεπλάκησαν σε καυγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρεις ανήλικοι: ένας 16χρονος ρωσικής καταγωγής και ένας 17χρονος ημεδαπός που έφεραν αμυχές από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και ένας ακόμη 16χρονος ημεδαπός, ο οποίος υπέστη τραύματα στο κεφάλι.

5 συλλήψεις

Για τη συμπλοκή συνελήφθησαν πέντε άτομα που κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένα εξ αυτών κατηγορείται και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, γιατί είχε πάνω του μαχαίρι.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η αιματηρή συμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.