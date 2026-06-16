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Το μήνυμα Σλούκα σε Αταμάν: «Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή»

Ο 35χρονος γκαρντ ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Τούρκου προπονητή στην τριετία θητεία του στον πράσινο πάγκο και ο αρχηγός της ομάδας

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Σλούκας Αταμάν

Ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που αποχαιρέτησε τον Εργκίν Αταμάν έγινε ο Κώστας Σλούκας. Ο 35χρονος γκαρντ, άλλωστε, ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Τούρκου προπονητή στην τριετία θητεία του στον πράσινο πάγκο και ο αρχηγός της ομάδας τον είχε καλέσει να σηκώσουν μαζί την Ευρωλίγκα το 2024.

«Σε ευχαριστώ για όλα, προφεσόρ», έγραψε σε μια φωτογραφία τους ποζάροντας με το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα του 2024, ενώ σε εκείνη της απονομής στο Βερολίνο σχολίασε «Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή».

Σλούκας

Σλούκας Αταμάν

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κώστας Σλούκας Εργκίν Αταμάν
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