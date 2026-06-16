ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Αύξηση 8,3% σημείωσε ο τζίρος για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο εφέτος και ανήλθε σε 35.227.630 ευρώ, έναντι των 32.523.966 ευρώ τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών, τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα της εκπαίδευση (26,7%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (2,8%).



Πηγή: skai.gr

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