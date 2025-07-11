Νέα συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, είχαν νέα, σύντομη συνομιλία στο περιθώριο της συνόδου του ASEAN, η οποία συνεχίζεται, στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS σήμερα.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δυο χωρών είχαν σύντομη - ανεπίσημη - συνάντηση, «όρθιοι», μετέδωσε ανταποκριτής του πρακτορείου. Πρόσθεσε ότι δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες για το τι συζήτησαν.

Χθες Πέμπτη οι κ.κ. Λαβρόφ και Ρούμπιο είχαν συνάντηση διάρκειας περίπου 50 λεπτών στην Κουάλα Λουμπούρ.

Στο μεταξύ ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι αυτή που χαρακτήρισε θετική τάση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζεται παρά τους ελιγμούς και τους επαμφοτερισμούς - «το ζιγκ ζαγκ», όπως το έθεσε - της κυβέρνησης Τραμπ.

«Όχι, δε συμφωνώ ότι η θετική τάση στη σχέση ανάμεσα στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον σβήνει», είπε ο κ. Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Νομίζω πως η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ζιγκ ζαγκ σε αυτό και σε πολλά άλλα ζητήματα. Δεν θα έλεγα πως ακολουθεί πορεία καθορισμένη μια για πάντα. Δεν δραματοποιούμε την κατάσταση αυτή».

Εν τω μεταξύ,ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο NBC News χθες Πέμπτη πως σκοπεύει να προχωρήσει σε «σημαντική ανακοίνωση» σχετικά με τη Ρωσία την ερχόμενη Δευτέρα (14η Ιουλίου), χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει κατά νου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.