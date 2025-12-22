Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει μια νέα κατηγορία πολεμικών πλοίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Χρυσός Στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αποσκοπεί αφενός στην αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και αφετέρου στην κάλυψη των ελλείψεών του σε μικρότερα πλοία οι οποίες έγιναν εμφανείς μέσα από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας σε όλο τον κόσμο.

Ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φίλαν, ανακοίνωσε το σχέδιο -που έχει στόχο η πρώτη φρεγάτα να είναι έτοιμη έως το 2028- μέσω βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα X. Όπως είπε, ο στόχος είναι να κατασκευαστεί το πλοίο «σωστά από την αρχή, και στη συνέχεια να αναβαθμίζεται σταδιακά, καθώς εξελίσσονται οι απειλές και η τεχνολογία».

I have directed a new Frigate class as part of @POTUS Golden Fleet. Built on a proven American design, in American shipyards, with an American supply chain, this effort is focused on one outcome: delivering combat power to the Fleet fast. pic.twitter.com/ovnASiHYaF — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) December 19, 2025

Η φρεγάτα, με την ονομασία FF(X), θα κατασκευαστεί από την HII με έδρα το Νιούπορτ Νιούζ της Βιρτζίνια, ενώ ως βάση του σχεδιασμού για το νέο πλοίο θα χρησιμοποιηθεί το πλοίο κλάσης Legend.

Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι ο στόλος μικρών πλοίων επιφανείας του Ναυτικού καλύπτουν μόλις στο 1/3 των αναγκών.

Navy Announces New Small Surface Combatant https://t.co/QuBubcn1W9 via @YouTube — Office of the Chief of Naval Operations (@USNavyCNO) December 20, 2025

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ αναμένεται να κάνει αργότερα σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία, μαζί με τον Φίλαν και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ στον τομέα της άμυνας, με τον Χέγκσεθ να δηλώνει ότι οι ανάδοχοι πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων, αλλιώς θα χάσουν τις κρατικές συμβάσεις.

Τον περασμένο μήνα, το Ναυτικό ανακοίνωσε ότι μειώνει τις παραγγελίες φρεγατών της κλάσης Constellation που είναι εξοπλισμένες με κατευθυνόμενα βλήματα, λόγω των υπερβάσεων κόστους και των καθυστερήσεων.

Σε ομιλία του στο Κογκρέσο τον Μάρτιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο Γραφείο Ναυπηγικής Βιομηχανίας, ενώ σχεδιάζει να παράσχει φορολογικά κίνητρα ώστε να προσελκύσει και πάλι ηγέτες του κλάδου στις ΗΠΑ.

«Κάποτε φτιάχναμε πολλά πλοία», είχε πει τότε ο Τραμπ. «Τώρα δεν φτιάχνουμε πλέον πολλά, αλλά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα».

Η πρωτοβουλία «Χρυσός Στόλος» (Golden Fleet) του Τραμπ στοχεύει στην αναβίωση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανταγωνιστούν την Κίνα, όπου πραγματοποιείται περίπου το 53% των παγκόσμιων ναυπηγήσεων. Οι ΗΠΑ κατασκευάζουν μόλις το 0,1% των πλοίων παγκοσμίως, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Σύμφωνα με την έκθεση της δεξαμενής σκέψης, η China State Shipbuilding Corporation κατασκεύασε μόνο πέρυσι περισσότερα εμπορικά πλοία βάσει χωρητικότητας (tonnage) από όσα έχει κατασκευάσει συνολικά η αμερικανική βιομηχανία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη του ναυπηγικού τομέα λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού, των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και των λιγότερων ναυπηγείων που διαθέτουν.

«Οι πρόσφατες επιχειρήσεις από την Ερυθρά Θάλασσα έως την Καραϊβική καθιστούν την ανάγκη αδιαμφισβήτητη», ανέφερε ο Κόντλ σχετικά με τις ελλείψεις μικρών πλοίων που έχει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Με βάση το σχέδιο του Πολεμικού Ναυτικού, αρχικά θα κατασκευάσει το ίδιο τις φρεγάτες αξιοποιώντας αποκλειστικά Αμερικανούς εργαζόμενους και εγχώρια εξαρτήματα και στη συνέχεια θα προκηρύξει διαγωνισμό ώστε η παραγωγή να επεκταθεί σε περισσότερα ναυπηγεία.

