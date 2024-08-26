Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην περιφέρεια του Κιέβου

Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, ανακοίνωσε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Εντοπίστηκε κίνηση εχθρικών UAVs (μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων)» και «συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην περιφέρεια», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

