Νέα «πυρά» κατά των αμερικανικών ΜΜΕ που θεωρεί ότι παραμορφώνουν την εικόνα του πολέμου στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

«Αν το Ιράν παραδοθεί και παραδεχτεί την ήττα του μπροστά στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των μεγαλοπρεπών Η.Π.Α., οι Αποτυχημένοι New York Times, η China Street Journal (WSJ!), το Διεφθαρμένο και τώρα Ασήμαντο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Μέσων Ενημέρωσης, θα βάλουν τίτλο ότι το Ιράν είχε μια Αριστουργηματική και Λαμπρή Νίκη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος.

Αν το Ιράν παραδοθεί, παραδεχτεί ότι το Ναυτικό του έχει χαθεί και αναπαύεται στον πάτο της θάλασσας, και ότι η Αεροπορία του δεν είναι πια μαζί μας, και αν ολόκληρος ο Στρατός του βγει έξω από την Τεχεράνη, με τα όπλα πεταμένα και τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας ο καθένας «Παραδίνομαι, παραδίνομαι» ενώ κουνάει μανιωδώς την αντιπροσωπευτική Λευκή Σημαία, και αν ολόκληρη η εναπομείνασα Ηγεσία του υπογράψει όλα τα απαραίτητα «Έγγραφα Παράδοσης» και παραδεχτεί την ήττα του μπροστά στη μεγάλη δύναμη και ισχύ των μεγαλοπρεπών Η.Π.Α., οι Αποτυχημένοι New York Times, η China Street Journal (WSJ!), το Διεφθαρμένο και τώρα Ασήμαντο CNN, και όλα τα άλλα μέλη των Fake News Μέσων Ενημέρωσης, θα βάλουν τίτλο ότι το Ιράν είχε μια Αριστουργηματική και Λαμπρή Νίκη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν ήταν καν κοντά. Οι χαζοδημο-κράτες (Dumacrats) και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν χάσει τελείως τον δρόμο τους. Έχουν τρελαθεί τελείως!!! Πρόεδρος DJT

