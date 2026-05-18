Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκδίδουν γενική άδεια διάρκειας 30 ημερών, προκειμένου να παρασχεθεί προσωρινή πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα.

«Η παράταση αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω χώρες για την έκδοση ειδικών αδειών, ανάλογα με τις ανάγκες. Η γενική αυτή άδεια θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς αργού πετρελαίου και θα διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές δυσκολίες», έγραψε ο Μπέσεντ σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

.@USTreasury is issuing a temporary 30-day general license to provide the most vulnerable nations with the ability to temporarily access Russian oil currently stranded at sea.



This extension will provide additional flexibility, and we will work with these nations to provide… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 18, 2026

