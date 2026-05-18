Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπέσεντ: Γενική άδεια 30 ημερών για παροχή πρόσβασης στο ρωσικό πετρέλαιο

«Η παράταση αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω χώρες για την έκδοση ειδικών αδειών, ανάλογα με τις ανάγκες» δήλωσε

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκδίδουν γενική άδεια διάρκειας 30 ημερών, προκειμένου να παρασχεθεί προσωρινή πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που έχει εγκλωβιστεί στη θάλασσα.

«Η παράταση αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και θα συνεργαστούμε με τις εν λόγω χώρες για την έκδοση ειδικών αδειών, ανάλογα με τις ανάγκες. Η γενική αυτή άδεια θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς αργού πετρελαίου και θα διασφαλίσει ότι το πετρέλαιο θα φτάσει στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές δυσκολίες», έγραψε ο Μπέσεντ σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σκοτ Μπέσεντ ρωσικό πετρέλαιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark