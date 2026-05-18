Η Μέρκελ επικρίνει την ΕΕ επειδή δεν συνομιλεί με τη Ρωσία

Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επέκρινε τη Δευτέρα την Ευρωπαϊκή Ένωση για το γεγονός ότι δεν αξιοποίησε τη διπλωματική της επιρροή προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι η στρατιωτική υποστήριξη που έχουμε παράσχει μέχρι τώρα είναι απολύτως σωστή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σωστό να κάνουμε πολλά περισσότερα για να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα πέρα από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό της δυναμικό», δήλωσε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό WDR σύμφωνα με το Politico.

«Δεν αρκεί ο [Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ] Τραμπ να διατηρεί επαφές με τη Ρωσία», πρόσθεσε η Μέρκελ.

Η πίεση προς την Ευρώπη για τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εντείνεται. Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν εκφράσει την προθυμία τους να δεχτούν έναν τέτοιο διαμεσολαβητή, σε μια περίοδο που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ επικεντρώνεται αποκλειστικά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 2005 έως το 2021, δήλωσε ότι είχε προτείνει τη δημιουργία ενός διπλωματικού πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2021, στο τέλος της θητείας της - τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολή στην Ουκρανία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η πρόταση αυτή απέτυχε λόγω των διαφορετικών απόψεων που επικρατούσαν εντός της Ένωσης σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης της Μόσχας.

«Πρέπει να συνεχίσεις να εργάζεσαι πάνω στο θέμα μέχρι να καταλήξεις σε μια κοινή θέση», είπε αναφερόμενη στις διαφορές εντός της ΕΕ. «Η διπλωματία ήταν πάντα η άλλη όψη του νομίσματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου».

Η κληρονομιά της Μέρκελ έχει τεθεί υπό συζήτηση τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Ωστόσο, η εμπειρία της στις διαπραγματεύσεις τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επίσης οδηγήσει στο να προταθεί το όνομα της Μέρκελ ως μία από τις πιθανές υποψήφιες για τη θέση της απεσταλμένης της ΕΕ, με σκοπό να συμβάλει στην επίλυση της σύγκρουσης.

Η Μέρκελ, ωστόσο, δήλωσε ότι το γραφείο της δεν έχει λάβει κανένα σχετικό επίσημο αίτημα. Η κεντροδεξιά πολιτικός τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως μόνο όσοι κατέχουν την εξουσία είναι αξιόπιστοι διαπραγματευτές, αναφερόμενη στις εμπειρίες της με τον Πούτιν μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

«Μπορέσαμε να διεξάγουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Πούτιν μόνο επειδή διαθέταμε πολιτική εξουσία, επειδή ήμασταν αρχηγοί κυβερνήσεων», δήλωσε η Μέρκελ. «Χρειάζεσαι αυτή την εξουσία. Και εγώ, προσωπικά, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να ζητήσω από έναν μεσολαβητή να πάει στο Μινσκ εκ μέρους μου και να μιλήσει στον Πούτιν… Πρέπει να το αναλάβεις εσύ ο ίδιος».

Οι συμφωνίες του Μινσκ - που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της Μέρκελ και του Γάλλου προέδρου το 2014 και το 2015 με σκοπό να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στην ανατολική Ουκρανία - δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός. Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν για χρόνια, πριν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.