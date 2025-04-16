Λογαριασμός
Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιτέθηκε στις ενεργειακές υποδομές της 30 φορές από τον Μάρτιο

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών ότι η Ρωσία πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι έχει επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές της 30 φορές από τον Μάρτιο όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε τέτοιους στόχους.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιϊ Τίχιί, δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης ότι η Ρωσία πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Χερσώνα και Μικολάιφ στο νότιο τμήμα της χώρας και στην Πολτάβα που στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

