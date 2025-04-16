Η Ουκρανία κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι έχει επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές της 30 φορές από τον Μάρτιο όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε τέτοιους στόχους.
Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιϊ Τίχιί, δήλωσε κατά την διάρκεια ενημέρωσης ότι η Ρωσία πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Χερσώνα και Μικολάιφ στο νότιο τμήμα της χώρας και στην Πολτάβα που στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.