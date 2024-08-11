Νέα ουκρανική επίθεση τη νύχτα στο Κουρσκ με 13 τραυματίες - Στην αντεπίθεση η Μόσχα

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δυο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, από πτώση συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν τα ξημερώματα οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας, όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμίρνοφ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν για έκτη συναπτή ημέρα να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Κουρσκ· πρόκειται για το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα των δυνάμεων του Κιέβου από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες Ρώσους πολίτες από περιοχές που κινδυνεύουν.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας που χτυπήθηκε επρόκειτο να μεταφερθούν σε κέντρα προσωρινής υποδοχής, διευκρίνισε ο δήμαρχος της Κουρσκ, Ιγκόρ Κούτσιακ, μέσω Telegram. Πρόσθεσε πως στην πόλη κηρύχθηκε νωρίτερα συναγερμός για αεροπορική επιδρομή.

Στο μεταξύ, στη ρωσική πόλη Βαρόνεζ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, συντρίμμια drone της Ουκρανίας που καταρρίφθηκε προκάλεσαν ζημιές σε κτίριο της δημόσιας διοίκησης και σε εγκατάσταση κοινωφελούς οργανισμού, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ μέσω Telegram.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διαβεβαίωσε.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και δεν διαφαίνεται προοπτική να τερματιστεί σύντομα.

Δύο νεκροί από τη ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο

Αργά χτες το βράδυ η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας για να την απωθήσουν, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ένας 35χρονος πατέρας και ο τετράχρονος γιος του, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένα δεκατριάχρονο κορίτσι ήταν μεταξύ των τραυματισμένων, σύμφωνα με ανάρτηση των ουκρανικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο Telegram.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του Reuters άκουσαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις και εκτοξεύσεις της αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, η πολεμική αεροπορία είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον δυο βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν στην πόλη.

Το Κίεβο, η περιφέρειά του και όλη η ανατολική Ουκρανία -τουλάχιστον πέντε περιφέρειες- τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, ανέφερε ακόμη η πολεμική αεροπορία.

Air raid sirens sound in Kyiv, loud explosions reported. pic.twitter.com/ovjQT3y05I — S p r i n t e r (@SprinterFamily) August 10, 2024

Η Ρωσία αντεπιτέθηκε για να αποκρούσει τη μεγαλύτερη επίθεση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου, στέλνοντας ενισχύσεις, θεσπίζοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας στις συνοριακές περιοχές και πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές.

Ωστόσο, παρόλο που φαίνεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα αναδιατάσσονται και έχουν σταματήσει πλέον τη γρήγορη προέλαση των Ουκρανών, οι τελευταίοι φαίνεται να κρατούν εδάφη.

Το Σάββατο αναφορές έκαναν λόγο ότι είχαν καταφέρει να καταλάβουν ένα μικρό χωριό στη γειτονική περιοχή του Μπέλγκοροντ, ενώ σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται οι New York Times, οι δυνάμεις τους ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Σούτζα του Κουρσκ, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Ukrainian soldiers tearing down the Russian flag and throwing it on the ground after taking the village of Sverdlikovo in the Kursk region of Russia



🇺🇦 pic.twitter.com/ltIWyppXhu — Visegrád 24 (@visegrad24) August 10, 2024

Ο Pasi Paroinen, αναλυτής από το Black Bird Group, μια οργάνωση με έδρα τη Φινλανδία που αναλύει δορυφορικές εικόνες και περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το πεδίο της μάχης, είπε ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η Μόσχα μπόρεσε να σταματήσει τις σημαντικές προόδους στη ρωσική επικράτεια αργά αυτή την εβδομάδα.

«Το Κίεβο επιδιώκει να μετατοπίσει τον πόλεμο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε για πρώτη φορά το Σάββατο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας και είπε ότι η επιχείρηση ήταν μέρος της προσπάθειας του Κιέβου να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν μέσω εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιαστεί άμεσα από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (...). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως αναφερθεί στην επιχείρηση, επαινώντας την ικανότητα του στρατού "να εκπλήσσει" και ευχαριστώντας τους που αιχμαλώτισαν Ρώσους στρατιώτες για να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις

Territory of Russia, Kursk region.

The Armed Forces in Kurszczyno took a large group of Russians prisoner pic.twitter.com/FpSItU6diO — TOGA (@TOGAjano21) August 10, 2024

Σε τι στοχεύει η Ουκρανία

Η τελευταία τακτική της Ουκρανίας μένει πλέον να αποδείξει σε τι κέρδη στοχεύει. Ο πόλεμος που διανύει τον τρίτο χρόνο, σε μεγάλο βαθμό φαινόταν να έχει παγιωθεί κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Η απόφαση των ουκρανικών στρατευμάτων να περάσουν τα σύνορα στη Ρωσία προφανώς εξέπληξε όχι μόνο τη Ρωσία, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και άλλους δυτικούς συμμάχους ταυτόχρονα με αναλυτές που παρακολουθούν την εξέλιξη του πολέμου.

Κάποιοι εικάζουν ότι η Ουκρανία στοχεύει στο να απομακρύνει τα ρωσικά στρατεύματα από τις πρώτες γραμμές στην Ουκρανία, δίνοντας στα κουρασμένα από τη μάχη ουκρανικά στρατεύματα την απαραίτητη ανάπαυση, αν και οι αναλυτές λένε ότι αυτό δεν έχει συμβεί.

Όμως, για τη Ρωσία, οι συνέπειες από την εισβολή της περασμένης εβδομάδας ήταν πλήγμα στην εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

New footage of the pair of modern Russian T-80BVM MBTs destroyed by Ukrainian forces outside of Sudzha on the first day of the Kursk offensive.



One tossed its turret, neither made it off of their transporters. pic.twitter.com/Nfwcj3PkFc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 10, 2024

Ο Αντρέι Γκουρούλιοφ, ένας απόστρατος στρατιωτικός που είναι μέλος του κοινοβουλίου, καταδίκασε την Παρασκευή την απάντηση και το επίπεδο ετοιμότητας της Ρωσίας. «Δεν υπάρχει κανένα στρατιωτικό σύστημα για τη φύλαξη των κρατικών συνόρων, δεν υπάρχουν εφεδρείες και δεν υπάρχουν δεύτερες γραμμές άμυνας», είπε στο Telegram, προσθέτοντας: «Αν οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πέρασαν δύο μήνες προετοιμασμένες για αυτό, πώς το χάσαμε; ”

Από την άλλη, η Ουκρανία παρά τη σταθερή απώλεια εδάφους στο ανατολικό Ντόνετσκ, επέλεξε να στείλει τμήματα έμπειρων ταξιαρχιών στη ρωσική επικράτεια, με προφανείς στόχους να φέρει σε αμηχανία το Κρεμλίνο και να αναγκάσει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να ανακατανείμει τους πόρους και να παράσχει στο εσωτερικό μέτωπο την απαραίτητη τόνωση ηθικού.

Ο Τζορτζ Μπάρος στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στην Ουάσιγκτον λέει ότι οι Ουκρανοί «πέτυχαν επιχειρησιακό αιφνιδιασμό και επί του παρόντος εκμεταλλεύονται την έλλειψη ετοιμότητας της Ρωσίας στις συνοριακές της περιοχές». Η ίδια τακτική λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανάκτησαν μεγάλο μέρος της κατεχόμενης περιοχής του Χάρκοβο μέσα σε μια εβδομάδα.

Παρά τα όποια κέρδη, ωστόσο, τα ουκρανικά στρατεύματα, ακόμη και αν ενισχυθούν, δεν μπορούν να καταλάβουν αρκετές εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για ένα εκστρατευτικό σώμα, αν και σκληραγωγημένο στη μάχη, που εκμεταλλεύτηκε την απουσία οργανωμένης αντίστασης για να καταλάβει γρήγορα έδαφος.

Αλλά το να κατέχουν ένα μεγάλο κομμάτι ρωσικής επικράτειας είναι πέρα από τις δυνατότητές τους και πιθανώς πέρα από τον στόχο τους, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN . Οι ρωσικές ενισχύσεις ακόμα κι αν χρειαστούν περισσότερες από τρεις ημέρες θα προβάλλουν αποτελεσματική άμυνα.

Το Σάββατο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι μονάδες είχαν «αποτρέψει τις προσπάθειες των κινητών ομάδων του εχθρού να φτάσουν στο βάθος» του ρωσικού εδάφους κοντά στα Ivashkovsky, Malaya Loknya και Olgovka στην περιοχή Kursk. Η Olgovka απέχει 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Η επιχείρηση εισβολής στο Κουρσκ καταδεικνύει επίσης στους συμμάχους της Ουκρανίας ότι έχει ακόμα την ενέργεια να αιφνιδιάσει τον εχθρό της και να φέρει σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο σε μια εποχή που πολλά από τα νέα από την πρώτη γραμμή ήταν δυσάρεστα για το Κίεβο.

Και όπως αναφέρουν αναλυτές, ο στόχος αυτής της νέας στρατηγικής είναι να θέσει τη Ρωσία μπροστά από την προοπτική ενός ολοένα και πιο δαπανηρού πολέμου οικονομικά, γοήτρου και οργανωτικά και να την αναγκάσει να καθίσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο».

Η Ρωσία διεξάγει «αντιτρομοκρατική επιχείρηση»

Η Ρωσία επέβαλε καθεστώς «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» σε τρεις περιοχές για να προσπαθήσει να σταματήσει την αιφνιδιαστική διασυνοριακή εισβολή των ουκρανικών στρατευμάτων.

Οι αρχές των περιοχών Κουρσκ, Μπέλγκροντ και Μπριάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία σύμφωνα με το BBC μπορούν να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας και οχημάτων και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές υποκλοπές μεταξύ άλλων μέτρων.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Ρωσικές δυνάμεις μάχονται εναντίον χιλιάδων ουκρανικών δυνάμεων σε βάθος έως και 20 χλμ εντός της περιφέρειας Κουρσκ, πέμπτη μέρα μετά τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών στρατευμάτων στη ρωσική επικράτεια από το ξέσπασμα του πολέμου, στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Μάλιστα, ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι η ουκρανική εισβολή θέτει σε κίνδυνο έναν τοπικό πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό.

«Οι ενέργειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων συνιστούν μια άμεση απειλή» για τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανέφερε η Rosatom σε ένα δελτίο τύπου, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή τη στιγμή, υφίσταται ένας πραγματικός κίνδυνος πληγμάτων και προκλήσεων εκ μέρους του ουκρανικού στρατού», προστίθεται στο κείμενο.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom συζήτησε την κατάταση στη μονάδα πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κουρσκ με την ΙΑΕΑ, μετά την εισβολή της Ουκρανίας, μεταδίδει σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Άλλωστε, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι έχει ήδη απευθύνει έκκληση, σε ένα δελτίο τύπου, να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού ατυχήματος».



Πηγή: skai.gr

