Τουλάχιστον 10 άμαχοι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε μέλη της οργάνωσης ADF, η οποία πλέον έχει ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στην περιοχή της Μπένι, στην επαρχία Βόρειο Κίβου, αποσταθεροποιημένη εδώ και αρκετά χρόνια.

«Οι ADF εξαπέλυσαν δυο ταυτόχρονες επιθέσεις το πρωί στο Μουκόνι, χωριό δυο χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαμόβε», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κίνος Κατούο, επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών στη δεύτερη κοινότητα.

Οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) —παράταξη που αρχικά σχημάτισαν μουσουλμάνοι αντάρτες από την Ουγκάντα— λυμαίνονται για τρεις δεκαετίες την ανατολική ΛΔ Κονγκό και κατηγορούνται για χιλιάδες θανάτους αμάχων.

Ο Λεόν Σιβιουέ, αυτοδιοικητικός αξιωματούχος στη Μπένι-Μπαού, όπου διαπράχθηκαν οι επιθέσεις, τόνισε πως ο απολογισμός «δεν είναι παρά προσωρινός».

Πρόσθεσε πως ενημερώθηκε πως πάνω από 10 άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, δολοφονήθηκαν.

Επιζήσας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αφηγήθηκε πως ένοπλοι πυρπόλησαν σπίτια.

Η ίδια οργάνωση κατηγορήθηκε επίσης για επίθεση στα τέλη Ιουλίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Από τα τέλη του 2021, οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας διεξάγουν κοινές επιχειρήσεις εναντίον των ADF στο Βόρειο Κίβου και στη γειτονική επαρχία Ιτουρί. Αλλά το εγχείρημα δεν οδήγησε στον τερματισμό των φονικών επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Οι ADF ορκίστηκαν το 2019 πίστη στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, που παρουσιάζει την οργάνωση ως τον βραχίονά του στην κεντρική Αφρική.

Η οργάνωση κατηγορείται για ατέλειωτη σειρά σφαγών αμάχων στη ΛΔ Κονγκό και επιθέσεις στη γειτονική Ουγκάντα.

