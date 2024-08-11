Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε πολυκατοικία της πόλης Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης.



1. ‼️ 🇷🇺💥The moment a rocket hit a house in Kursk

Windows were knocked out and balconies were damaged in a nine-story residential building. The building's supporting structures were not damaged. pic.twitter.com/8U2eaOOBn6 August 11, 2024

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 76.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή του Κουρσκ, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

