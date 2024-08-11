Λογαριασμός
Τουλάχιστον 13 τραυματίες από πυραυλική επίθεση των Ουκρανών στο Κουρσκ της Ρωσίας - Δείτε βίντεο

Συντρίμμια πυραύλου που εκτόξευσαν οι Ουκρανοί έπεσαν σε πολυκατοικία του Κουρσκ και προκλήθηκε πυρκαγιά

Κουρσκ Ρωσία Ουκρανία

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών πυραύλου που εκτόξευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας σε πολυκατοικία της πόλης Κουρσκ, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας της Ρωσίας όπου έχουν εισβάλει ουκρανικά στρατεύματα, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης.
 

Στο μεταξύ, περισσότεροι από 76.000 κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή του Κουρσκ, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Κουρσκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
