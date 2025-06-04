Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στον στολίσκο της ελευθερίας να δέσει στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αποφάσισε ότι δεν θα επιτρέψει στο πλοίο Madleen, το οποίο πλέει προς τη Γάζα μεταφέροντας 12 φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, να προσεγγίσει ή να δέσει στη Γάζα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα.

Ανώτερη πηγή του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε την πληροφορία στην Jerusalem Post, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, αναμένεται να λάβει πρόσθετες αποφάσεις την Πέμπτη.

Το πλοίο Madleen, που έχει εκκινήσει από τον διεθνή συνασπισμό Freedom Flotilla Coalition (FFC), κατευθύνεται προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διαμαρτύρονται για τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

