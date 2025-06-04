Γάζα: Περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα σήμερα

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Από το πρωί, 41 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διάφορα σημεία του παλαιστινιακού θύλακα, αναφέρει το δημοσίευμα, στο οποίο επισημαίνεται πως αρκετοί θάνατοι – συμπεριλαμβανομένου ενός 12χρονου παιδιού – αποδίδονται σε πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει πως οι επιθέσεις τους στη Γάζα στρέφονται εναντίον μαχητών και υποδομών της Χαμάς, διαβεβαιώνοντας πως λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για να μη βλάψουν αμάχους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, τουλάχιστον 54.607 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 57 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.