Στο πλευρό του Πάπα Λέοντα συντάσσεται η αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας Σάρα Μάλαλι

Η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος τάσσεται στο πλευρό του Πάπα Λέοντα την ώρα που ο ίδιος δέχεται επικρίσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Η αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι

Στο πλευρό του Πάπα Λέοντα συντάσσεται η Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Σάρα Μάλαλι, δηλώνοντας ότι υποστηρίζει τη «γενναία έκκλησή» του για ένα βασίλειο ειρήνης.

Οι δηλώσεις αυτές της πρώτης γυναίκας αρχιεπισκόπου, έρχονται μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε ο Πάπας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Στέκομαι στο πλευρό του αδελφού μου εν Χριστώ, της Αγιότητάς Του Πάπα ΙΔ΄, στη γενναία έκκλησή του για ένα βασίλειο ειρήνης», ανέφερε η Μάλαλι σε ανακοίνωσή της.

«Είναι καθήκον κάθε χριστιανού – και όλων των ανθρώπων πίστης και καλής θέλησης – να εργάζονται και να προσεύχονται για την ειρήνη. Πρέπει επίσης να καλούμε όλους όσοι έχουν πολιτική εξουσία να επιδιώκουν κάθε δυνατή ειρηνική και δίκαιη λύση για την επίλυση συγκρούσεων», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Πάπας Λέων 14ος Αρχιεπίσκοπος γυναίκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
