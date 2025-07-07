Νέα έρευνα για «προσβολή του προέδρου» Ερντογάν σε βάρος του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Οζέλ

Η γενική εισαγγελία της Άγκυρας άρχισε χθες Κυριακή να διενεργεί νέα έρευνα σε βάρος του επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ για «προσβολή του προέδρου» και άλλα ποινικά αδικήματα, μετέδωσαν τουρκικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη στη σειρά δίωξη που βάζει στο στόχαστρο κορυφαίο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP, θεωρείται σοσιαλδημοκρατικό). Η πρώτη, τη 19η Μαρτίου, οδήγησε στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, του Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση «διαφθοράς».

«Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής (του κόμματος) την 5η Ιουλίου αποτελούν ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων της προσβολής του προέδρου, της διέγερσης στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, καθώς και της προσβολής και των απειλών σε βάρος δημοσίων λειτουργών», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Δεν διευκρινίστηκε ποιες ακριβώς εκφράσεις οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας, ωστόσο ο Οζγκιούρ Οζέλ καταδίκασε τις συλλήψεις τριών δημάρχων και αντιδημάρχου που είχαν εκλεγεί με την παράταξή του.

«Καθένας έχει τη θέση του στην ιστορία. Από τη μια αυτοί που προστατεύουν τις κάλπες, από την άλλη αυτοί που υποχωρούν (στον πρόεδρο Ερντογάν) και στους φόβους του», πρόσθεσε, απαιτώντας σεβασμό στους ψηφοφόρους.

«Τους αφαιρείτε το δικαίωμα ψήφου, τους στερείτε τους δημάρχους που εξέλεξαν, οδηγείτε τον μελλοντικό πρόεδρό τους στη φυλακή», είπε ακόμη, υπονοώντας τον Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιο του CHP και βασικό αντίπαλο του κ. Ερντογάν στις εκλογές του 2028.

Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος της Τουρκίας υπέβαλε μήνυση εναντίον του Οζγκιούρ Οζέλ για «δημόσια προσβολή στον πρόεδρο» και «τέλεση εγκλήματος εναντίον της τιμής του προεδρικού αξιώματος».

Άλλη μήνυση, που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο, αμφισβητεί την ιδιότητά του ως επικεφαλής του CHP, εξαιτίας καταγγελιών για εξαγορά ψήφων στο συνέδριο του κόμματος τον Νοέμβριο, όταν εξελέγη.

Και, τον περασμένο μήνα, η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί ακόμη μια έρευνα, για προσβολή του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και «απειλές εναντίον της δικαιοσύνης» κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Άλλωστε, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών ΜΜΕ, βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη προσπάθεια να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Οζγκιούρ Οζέλ στο πλαίσιο χωριστής υπόθεσης «προσβολής δημοσίου λειτουργού» —η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει, αν όντως προχωρήσει η άρση της, στη φυλάκισή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

