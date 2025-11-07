Αίτημα στον πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ να απαντήσει σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, απέστειλαν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Η επιστολή εστάλη στις από 16 μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων προς το Royal Lodge, την κατοικία του ατιμασμένου τέως πρίγκιπα, από την οποία αναμένεται αποχωρήσει σύντομα.

Οι βουλευτές δήλωσαν ότι σκοπεύουν να θέσουν ερωτήσεις για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και τους συνεργάτες του Έπσταϊν, με βάση τη «μακροχρόνια» φιλία των δύο ανδρών.

Andrew Mountbatten Windsor has been summoned to appear before a U.S. Congress committee to explain his links to Jeffrey Epstein.



The disgraced former Prince has 15 days to respond to an invitation from the U.S. lawmakers.



Andrew has always denied any wrongdoing. pic.twitter.com/4nbu2STlK6 — Good Morning Britain (@GMB) November 7, 2025

«Προς το συμφέρον της δικαιοσύνης για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, σας ζητάμε να συνεργαστείτε με την έρευνα της Επιτροπής, με το να παρευρεθείτε σε μια συνέντευξη με την επιτροπή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Ωστόσο, η επιτροπή ελέγχεται από Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει ότι θα υποστηρίξουν την κίνηση.

Επίσης, η επιτροπή δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει τον Άντριου να εμφανιστεί ενώπιόν της.

Ο πρώην Πρίγκιπας έχει 15 ημέρες για να απαντήσει στο αίτημα των Δημοκρατικών βουλευτών της Επιτροπής , ενώ αρνείται σταθερά οποιαδήποτε ανάμειξη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε για το θέμα ότι η πρόσκληση είναι μία υπόθεση που πρέπει να εξετάσει «προσωπικά» ο Άντριου.

«Η άποψή μου, γενικότερα, είναι ότι όποιος έχει σχετικές πληροφορίες θα πρέπει πάντα να είναι πρόθυμος να τις δώσει, σε οποιεσδήποτε έρευνες χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά η ατομική απόφαση είναι δική του υπόθεση» είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

