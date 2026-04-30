Κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι στρέφεται για ακόμα μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, στην οποία χρησιμοποιεί μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο όρος «86» που χρησιμοποίησε ο Κόμι, αποτελεί έκφραση της μαφίας που σημαίνει «εξόντωσέ τον», προσθέτοντας ότι ο συνδυασμός «86 47» θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως απειλή κατά του ίδιου, δεδομένου ότι υπήρξε ο 45ος (και ενδεχομένως 47ος) πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, κατηγορεί τον Κόμι ότι γνωρίζει τη σημασία αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο αστυνομικό» και «έναν από τους χειρότερους».



«Το “86” είναι όρος της μαφίας που σημαίνει “σκοτώστε τον”. Λένε “86 αυτόν!”. Το “86 47” σημαίνει “σκοτώστε τον Πρόεδρο Τραμπ”. Ο Τζέιμς Κόμι, που είναι ένας διεφθαρμένος αστυνομικός, από τους χειρότερους, το γνωρίζει πολύ καλά! ΟΚΤΩ ΜΙΛΙΑ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΞΙ ΠΟΔΙΑ ΚΑΤΩ! Δεν είπε επίσης ψέματα στο FBI γι’ αυτό; Νομίζω πως ναι!» λέει αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ Τραμπ και Κόμι, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του πρώτου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με εκατέρωθεν αιχμές και κατηγορίες.

Αποκορύφωμα της κόντρας τους η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Κόμι για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνιστούσε απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ο πρώην διευθυντής του FBI αναγκάστηκε χθες να παραδοθεί στις αρχές και να οδηγηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην πολιτεία Βιρτζίνια, διαδικασία που κράτησε περίπου δέκα λεπτά, με τον Κόμι να αφήνεται στη συνέχεια ελεύθερος χωρίς να του αποδοθούν περιοριστικοί όροι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.