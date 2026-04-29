Παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI - Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ

Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, εμφανίστηκε την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια, μία ημέρα μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνιστούσε απειλή κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κόμεϊ παραδόθηκε στις αρχές και αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απειλή κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου και διαβίβαση απειλών μεταξύ πολιτειών. Δεν μίλησε κατά τη σύντομη εμφάνισή του στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος του, Πάτρικ Φιτζέραλντ, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει πως πρόκειται για εκδικητική δίωξη, δηλαδή ότι ασκήθηκε για να τιμωρηθεί ο Κόμεϊ επειδή άσκησε τα νόμιμα δικαιώματά του.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ διέταξε την αποφυλάκισή του χωρίς την επιβολή ειδικών περιοριστικών όρων. Η επόμενη εμφάνισή του αναμένεται στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε τις κατηγορίες την Τρίτη. Μέλη της οικογένειάς του βρέθηκαν στο δικαστήριο πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Ο Κόμεϊ έχει δηλώσει ότι είναι αθώος και ότι θα αντικρούσει τις κατηγορίες στο δικαστήριο.

Το κατηγορητήριο εντάσσεται στη συνέχιση των διώξεων του υπουργείου Δικαιοσύνης επί Τραμπ κατά του Κόμεϊ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και πέρυσι σε άλλη υπόθεση χωρίς να καταδικαστεί. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας δίωξης προσώπων που θεωρούνται πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε ζητήσει πέρυσι, με ανάρτησή του, να κινηθούν ποινικές διαδικασίες κατά των αντιπάλων του.

Στο δικαστήριο, ο Κόμεϊ άκουσε τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, οι οποίες επισύρουν ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης.

Η ανάρτηση με τα κοχύλια

Οι κατηγορίες σχετίζονται με ανάρτηση που έκανε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο, στην οποία φαίνονταν κοχύλια τοποθετημένα στην άμμο ώστε να σχηματίζουν τους αριθμούς «86 47».

Ο αριθμός «86» είναι αργκό, προερχόμενη από τον χώρο της εστίασης, που μπορεί να σημαίνει «ξεφορτώσου κάποιον» ή «βγάλε τον έξω». Το «47» θεωρείται πιθανή αναφορά στον Τραμπ ως 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ένας λογικός αποδέκτης του μηνύματος θα μπορούσε να το εκλάβει ως απειλή κατά του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται το «86» ως όρο της μαφίας: «Οι άνθρωποι το συνδέουν με το να εξαφανιστεί κάποιος, αλλά η μαφία το χρησιμοποιεί όταν θέλει να σκοτώσει κάποιον», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι η ανάρτηση έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο, απάντησε: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».

Ο Κόμεϊ διέγραψε την ανάρτηση λίγο μετά τη δημοσίευσή της, λέγοντας ότι τη θεωρούσε πολιτικό μήνυμα και ότι δεν γνώριζε πως οι αριθμοί θα μπορούσαν να συνδεθούν με βία.

Ο Κόμεϊ, διαχρονικός επικριτής του Τραμπ, έχει πλέον βρεθεί αντιμέτωπος με δύο ποινικές υποθέσεις επί της δεύτερης θητείας Τραμπ. Προηγούμενη υπόθεση, στην οποία κατηγορούνταν ότι είχε πει ψέματα στο Κογκρέσο, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή.

Ο Τραμπ ασκεί εδώ και χρόνια έντονη κριτική στον Κόμεϊ για τον ρόλο του στην έρευνα του FBI το 2016 σχετικά με πιθανές διασυνδέσεις της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του με Ρώσους αξιωματούχους.





