Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν το Μίσιγκαν - Τουλάχιστον 4 νεκροί - Δείτε βίντεο

Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν - Συγκλονιστικές εικόνες 

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την πολιτεία του Μίσιγκαν, στο βόρειο τμήμα των ΗΠΑ.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κομητεία Κας, στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη, που έκανε επίσης λόγο για «αρκετούς τραυματίες».

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WTVB που επικαλέστηκε τον τοπικό σερίφη, άλλος ανεμοστρόβιλος κοντά στη Γιούνιον Σίτι, στο νότιο τμήμα του Μίσιγκαν, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 άλλων.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ ενεργοποίησε χθες βράδυ κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν.

