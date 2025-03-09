Την ώρα που Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέστησε σαφές σε συνεργάτες του, σε ιδιωτικές συνομιλίες, ότι η υπογραφή της συμφωνίας για ορυκτούς πόρους μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου δεν θα είναι αρκετή για να επανεκκινήσει τη βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών με την εμπόλεμη χώρα, σύμφωνα με έναν κυβερνητικό αξιωματούχο και έναν άλλο αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το NBC.

Ο Τραμπ επιθυμεί την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία θα έδινε στις ΗΠΑ μερίδιο στους ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας. Ωστόσο, θέλει επίσης να δει μια αλλαγή στη στάση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της προθυμίας του να κάνει παραχωρήσεις, όπως η εκχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Ο Τραμπ θέλει επίσης ο Ζελένσκι να προχωρήσει προς τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία και, ενδεχομένως, προς την αποχώρησή του από την ηγεσία της χώρας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί βάσει της συνταγματικής πρόβλεψης για στρατιωτικό νόμο, που ισχύει από τότε που η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

«Όπως έδειξε ο πρόεδρος Τραμπ διαβάζοντας το μήνυμα του Προέδρου Ζελένσκι στη κοινή σύνοδο, οι Ουκρανοί έχουν σημειώσει θετική πρόοδο. Με τις συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία αυτή την εβδομάδα, ανυπομονούμε να ακούσουμε περισσότερη θετική πρόοδο, που ελπίζουμε ότι τελικά θα τερματίσει αυτόν τον βάναυσο πόλεμο και την αιματοχυσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Μπράιαν Χιουζ, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις απαιτήσεις του Τραμπ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία μετά την παύση της αποστολής αμερικανικού εξοπλισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας την Παρασκευή μία από τις πιο θανατηφόρες ημέρες για τους αμάχους φέτος, σύμφωνα με την Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία. Οι περισσότερες απώλειες σημειώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ, σε έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία. Ο αριθμός των θυμάτων το 2025 είναι μέχρι στιγμής υψηλότερος από ό,τι το 2024, ανέφερε η υπηρεσία παρακολούθησης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία ένδειξη ότι η παύση της ανταλλαγής πληροφοριών είχε άμεσο αντίκτυπο στις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν κυβερνητικό αξιωματούχο. Οι ίδιοι ανέφεραν ότι αυτές οι μεγάλης κλίμακας επιθέσεις ήταν πιθανότατα προγραμματισμένες πριν από τη διακοπή της βοήθειας και των πληροφοριών.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο ασκούν πιέσεις στον Λευκό Οίκο για την επανέναρξη της βοήθειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι πως η ροή εξοπλισμού και πληροφοριών θα μπορούσε να αποκατασταθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ειδικά μετά τη δήλωση του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν.» Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι ο ίδιος και η ομάδα του «είναι έτοιμοι να εργαστούν υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη.»

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μοιράζονται αμυντικές πληροφορίεςμε την Ουκρανία —δηλαδή πληροφορίες που βοηθούν την Ουκρανία στην αυτοάμυνά της από επιθέσεις— εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την υποχρέωση να προειδοποιούν. Ωστόσο, δεν παρέχουν πλέον στοχευμένες πληροφορίες κατά ρωσικών στόχων. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προειδοποιούν την Ουκρανία όταν οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι Ρώσοι προετοιμάζουν επίθεση, αλλά δεν μπορούν να παρέχουν πλέον τις ακριβείς συντεταγμένες για προληπτικά πλήγματα από την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στην Ουκρανία στοχευμένες πληροφορίες, δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες τα τελευταία τρία χρόνια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προσπαθούν τώρα να καλύψουν ορισμένα από αυτά τα κενά, αλλά η έλλειψη αμερικανικών πληροφοριών έχει ήδη αντίκτυπο στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο.

«Κάθε μέρα που περνάει βλάπτει την Ουκρανία και κάθε μέρα φέρνει τη Ρωσία σε πιο ευνοϊκή θέση,»δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.