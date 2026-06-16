Δανία: Η Γροιλανδία δεν είναι «ανοχύρωτη», καλύπτει ήδη τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και ενισχύεται σταδιακά

Ο επικεφαλής της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας στη Γροιλανδία, Σόρεν Άντερσεν, διαβεβαίωσε ότι, παρ' ότι το πολυδισεκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα της Δανίας για την ενίσχυση της άμυνας στην Αρκτική βρίσκεται σε αρχικό ακόμη στάδιο, η Γροιλανδία διαθέτει ήδη τις απαραίτητες βάσεις και μόνιμες στρατιωτικές δυνάμεις για να υποστηρίξει επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις ρωσικές απειλές.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, η βασική πρόκληση ασφαλείας στην περιοχή είναι η παρακολούθηση της δραστηριότητας ρωσικών και κινεζικών υποβρυχίων στο λεγόμενο «χάσμα GIUK» (Γροιλανδία–Ισλανδία–Ηνωμένο Βασίλειο), ένα στρατηγικής σημασίας πέρασμα στον Βόρειο Ατλαντικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή αυτή απαιτεί κυρίως μέσα επιτήρησης και παρακολούθησης και όχι επιπλέον στρατεύματα επί του εδάφους.

«Οι Δανικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τις εγκαταστάσεις που χρειαζόμαστε για την άμυνα της Γροιλανδίας», δήλωσε ο Άντερσεν. «Υπάρχουν και άλλοι τρόποι επιχειρησιακής δράσης που δεν προϋποθέτουν απαραίτητα μόνιμη και εκτεταμένη φυσική παρουσία στη Γροιλανδία».

Εξήγησε ότι η παρακολούθηση των υποβρυχίων, βασίζεται σε πλοία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη επιτήρησης, μέσα που δεν απαιτούν μεγάλους αριθμούς προσωπικού, αλλά ενισχύουν σημαντικά την αξιοπιστία της αποτροπής. Οι δυνατότητες αυτές συχνά πραγματοποιούνται από βάσεις στην Ισλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι απαραιτήτως από τη Γροιλανδία.

Η Δανία έχει δεσμευτεί να επενδύσει επιπλέον 42 δισ. κορώνες (περίπου 6,5 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της άμυνας της αχανούς αρκτικής επικράτειας, μετά την αναζωπύρωση των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ περί αμερικανικού ελέγχου της Γροιλανδίας για λόγους ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποβαθμίσει τα σχέδια της Κοπεγχάγης, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι ισοδυναμούν με την ανάπτυξη «δύο ελκήθρων με σκύλους».

Παρά τα φιλόδοξα σχέδια, ο Άντερσεν παραδέχθηκε ότι μέχρι στιγμής στη Γροιλανδία «δεν έχει φτάσει και τόσος πολύς νέος εξοπλισμός». «Υπάρχουν ακόμη αρκετές δυνατότητες που δεν έχουν υλοποιηθεί», σημείωσε.

Είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί η Δανία και η Γροιλανδία βρίσκονται σε ανταγωνισμό με πολλές άλλες χώρες για την προμήθεια drones, αεροσκαφών ναυτικής περιπολίας και εναέριων μέσων ανεφοδιασμού και έτσι και αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού αντίστοιχα με αυτά που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ενίσχυση διεθνώς.

Τα πρώτα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν ήδη αναπτυχθεί, ενώ το πρώτο παράκτιο ραντάρ για το Νουούκ αναμένεται να εγκατασταθεί τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, εντός του έτους προβλέπεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέου λιμανιού και νέου στρατιωτικού αρχηγείου.

Η πλήρης ανάπτυξη των νέων δυνατοτήτων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2033, οπότε σχεδόν όλα τα μέσα που υπάγονται στη διοίκηση του Άντερσεν θα έχουν ανανεωθεί. Ο ίδιος τόνισε ότι η Δανία προχωρά ήδη σε έργα υποδομών, προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού, αποδεχόμενη ότι οι νέες δυνατότητες θα εντάσσονται σταδιακά σε υπηρεσία.

Στα μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα περιλαμβάνονται νέα αρκτικά πλοία και παγοθραυστικά, καθώς και σταθμός παρακολούθησης πυρηνικής δραστηριότητας και σύστημα έγκαιρης αεροπορικής προειδοποίησης στην ανατολική Γροιλανδία.

Η στρατιωτική ενίσχυση εξελίσσεται ενώ συνεχίζονται, για έκτο μήνα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ασφάλεια στο αραιοκατοικημένο νησί των περίπου 57.000 κατοίκων. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται κυρίως στη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας, με τις λεπτομέρειες να παραμένουν απόρρητες.

Σύμφωνα με το BBC, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν τη δημιουργία τριών νέων βάσεων στη νότια Γροιλανδία. Παράλληλα, το δανικό δίκτυο DR μετέδωσε ότι Αμερικανός στρατιωτικός επισκέφθηκε απομακρυσμένο οικισμό για να αξιολογήσει τις συνθήκες ενόψει πιθανής στρατιωτικής παρουσίας.

Ο Άντερσεν δήλωσε ότι, εφόσον υπάρξει μελλοντική συμφωνία που θα επιτρέψει τη δημιουργία επιπλέον αμερικανικών βάσεων, ο δανικός στρατός θα αξιολογήσει τον επιχειρησιακό τους ρόλο και κατά πόσο θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες. «Το αν θα μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα μαζί με τους Αμερικανούς και αν οι νέες βάσεις θα μας επιτρέψουν να επιχειρούμε αποτελεσματικότερα, είναι κάτι που θα δείξει ο χρόνος», ανέφερε.

Τον Ιανουάριο, οι σχέσεις ΗΠΑ και Δανίας δοκιμάστηκαν όταν ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Δανία και συμμάχους του ΝΑΤΟ στην αποστολή στρατευμάτων στο νησί. Αν και η επιχείρηση παρουσιάστηκε επισήμως ως άσκηση, δημοσίευμα του DR υποστήριξε ότι οι δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί με πραγματικά πυρομαχικά και ήταν έτοιμες ακόμη και να καταστρέψουν διαδρόμους αεροδρομίων ώστε να αποτρέψουν πιθανή αμερικανική απόβαση.

Ο Άντερσεν απέφυγε να σχολιάσει το δημοσίευμα, περιοριζόμενος να δηλώσει ότι η αποστολή στόχευε στην «ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας». Πρόσθεσε επίσης ότι οι στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί τότε έχουν πλέον αντικατασταθεί από άλλες δυνάμεις που συμμετέχουν σε ασκήσεις, ενώ τα μόνιμα επίπεδα στελέχωσης παραμένουν αμετάβλητα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, δήλωσε σε πολιτικό φόρουμ την Πέμπτη ότι το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Γροιλανδία προκαλούσε «πραγματική ανησυχία» στις αρχές του έτους. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος έχει πλέον υποχωρήσει, ωστόσο ο Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει την απόκτηση της ημιαυτόνομης δανικής επικράτειας, ακολουθώντας πλέον διαφορετικές οδούς.



Πηγή: skai.gr

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