Έπεσε στο κενό η πρόταση του Παναθηναϊκού στη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν σύμφωνα με αγγλικό Μέσο! Οι «πράσινοι» βολιδοσκοπούν εδώ και λίγο καιρό την υπόθεση του Δανού αριστερού μπακ των «αλεπούδων», θέλοντας να πλαισιώσουν τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Το όνομα του υψηλόσωμου 23χρονου μπακ, εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται στα ραντάρ του «τριφυλλιού», ωστόσο σύμφωνα με το LeicestershireLive, οι «αλεπούδες» απέρριψαν πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία αφορούσε δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Θυμίζουμε ότι ο Κρίστιανσεν έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο με τη Λέστερ, ενώ την προηγούμενη χρονιά στάθηκε ιδιαιτέρως άτυχος, λόγω τραυματισμού στο γόνατο που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Understand that Leicester City have rejected Panathinaikos’ loan bid for Victor Kristiansen.



A season-long loan with the option for a permanent move proposed but turned down by City. #LCFC https://t.co/0lVQeboyNc — Josh Holland (@joshhollandLCFC) June 16, 2026

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