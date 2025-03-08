Η διακοπή της αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ήδη αναγκάσει πολλές ΜΚΟ να σταματήσουν δεκάδες προγράμματα που προσφέρουν βοήθεια σε γυναίκες, σε κορίτσια και σε διεμφυλικές μειονότητες σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίσεις, θέτοντας σε κίνδυνο χιλιάδες άλλες και απειλώντας τα δικαιώματά τους, προειδοποιούν μη κυβερνητικές οργανώσεις.

«Είναι βίαιο, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή» που θα οδηγήσει «σε δεκάδες χιλιάδες θανάτους», προειδοποιεί ο Ζαν Φρανσουά Κορτί, πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου.

Η Ουάσιγκτον κατήργησε το 92% των χρηματοδοτήσεων προγραμμάτων στο εξωτερικό της αμερικανικής υπηρεσίας Ανάπτυξης USAID, ο ετήσιος προϋπολογισμός της οποίας ανερχόταν σε 42,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας που χορηγείται παγκοσμίως.

Κλείσιμο κλινικών που προσφέρουν φροντίδα πριν και μετά τον τοκετό, διακοπή προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού και πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις, τερματισμός των επισιτιστικών διανομών σε έγκυες γυναίκες και γυναίκες που θηλάζουν, παύση της παροχής φροντίδας και ψυχολογικής στήριξης σε θύματα βιασμών: οι συνέπειες είναι δραματικές, υπογραμμίζουν οι ΜΚΟ.

«Οι τοκετοί δεν θα γίνονται πλέον υπό καλές συνθήκες» ή «οι μητρικοί θάνατοι είναι μία από τις βασικές αιτίες θανάτων γυναικών σε χώρες υπό κρίση», παρατηρεί η Αν Μπιντό, γενική διευθύντρια του Plan International France.

Η οργάνωσή της, που μάχεται εναντίον των ανισοτήτων κοριτσιών-αγοριών, λάμβανε το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο σε αμερικανική βοήθεια. Μετά την ανακοίνωση του «παγώματος» αυτής της βοήθειας, η ΜΚΟ αναγκάστηκε να σταματήσει δέκα τρία προγράμματα που αφορούσαν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε 12 χώρες. Όπως ένα πρόγραμμα στο Μπανγκλαντές για τη μάχη κατά του γάμου των παιδιών και των πρόωρων εγκυμοσυνών ή ένα άλλο στην Αιθιοπία που παρείχε φροντίδα σε γυναίκες και νεογέννητα.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Solidarités International επρόκειτο να λάβει το ποσό των 60 εκατομμυρίων δολαρίων από τους Αμερικανούς το 2025, ήτοι το 36% του προϋπολογισμού της, εξηγεί ο γενικός διευθυντής της Κέβιν Γκόλντμπεργκ. Η ΜΚΟ υποχρεώθηκε να σταματήσει ένα πρόγραμμα στο Αφγανιστάν που βοηθούσε σχεδόν 10.000 γυναίκες στην περιφέρεια Μπαμιγιάν (κέντρο) προκειμένου να αναπτύξουν αγροτική δραστηριότητα και να μπορέσουν να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ θα πρέπει επίσης να τα ανταπεξέλθουν χωρίς τα αμερικανικά κονδύλια: το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τους Πληθυσμούς (UNFPA) επρόκειτο να λάβει 377 εκατομμύρια δολάρια για να παράσχει «αναγκαίες μητρικές υγειονομικές φροντίδες, μία προστασία κατά της βίας, την παροχή θεραπείας σε θύματα βιασμών και άλλες ζωτικής σημασίας φροντίδες σε περισσότερες που 25 χώρες υπό κρίση», είπε στα τέλη Φεβρουαρίου η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Το UNFPA είναι επίσης ένας σημαντικός πάροχος σε ΜΚΟ φαρμάκων και εξοπλισμών για τη φροντίδα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, επισήμανε η Μπριζίτ Τονόν από την οργάνωση Action contre la faim. Η ίδια προειδοποιεί για την παύση της διανομής μέσων αντισύλληψης και της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις, πολιτικές που βρίσκονται στο στόχαστρο της συντηρητικής διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, το ίδρυμα Guttmacher, ένα αμερικανικό ινστιτούτου έρευνας που παράσχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο των γεννήσεων και τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, είχε εκτιμήσει ότι εξαιτίας του «παγώματος» της βοήθειας, 11,7 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια δεν θα είχαν πλέον πρόσβαση στην αντισύλληψη το 2025.

Μεταξύ αυτών, 4,2 εκατομμύρια «θα έχουν μη επιθυμητές εγκυμοσύνες και 8.340 θα πεθάνουν από επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού», σύμφωνα με αυτό το ινστιτούτο.

Το αμερικανικό Κογκρέσο διέθετε εδώ και 9 χρόνια 607,5 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για τον οικογενειακό προγραμματισμό παγκοσμίως, εκ των οποίων 32,5 εκατομμύρια πήγαιναν στην UNFPA και θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε 47,6 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια να επωφεληθούν από την αντισύλληψη το 2025, τονίζει το ίδρυμα.

Η διακοπή της αμερικανικής βοήθειας αποτελεί «μια μαζική επίθεση εναντίον των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων» παγκοσμίως, ιδίως «την πρόσβαση στην ασφαλή άμβλωση», καταγγέλλει από την πλευρά της η Τζιν Χέφεζ, σύμβουλος της αμερικανικής ΜΚΟ Ipas, που υπόσχεται την πρόσβαση στην άμβλωση και την αντισύλληψη.

Αυτές οι περικοπές στον προϋπολογισμό εντάσσονται σε «μια άκρως πολιτική αλληλουχία επιθέσεων εναντίον όλου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», παρατηρεί η ίδια.

