Το συνδικάτo ver.di κήρυξε νωρίτερα σήμερα χωρίς προειδοποίηση απεργία των εργαζόμενων στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, προκαλώντας την ακύρωση όλων των πτήσεων από και προς τη χανσεατική πόλη.

Περίπου 40.000 επιβάτες επηρεάζονται από τη σημερινή απεργία, ενώ πολλές πτήσεις οι οποίες κατευθύνονταν προς το Αμβούργο καταβάλλεται προσπάθεια να προσγειωθούν είτε στο Ανόβερο είτε σε άλλα αεροδρόμια της ευρύτερης βόρειας Γερμανίας.

Αρχικά η απεργία και για το αεροδρόμιο του Αμβούργου είχε προγραμματιστεί για αύριο, στο πλαίσιο της απεργίας σε τουλάχιστον 11 αεροδρόμια, η οποία αφορά πολλούς κλάδους των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων των πιλότων και του προσωπικού ασφάλειας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το πόσο απερίσκεπτα ενεργεί η Ver.di», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Αμβούργου Κάτια Μπρομ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι αύριο ξεκινούν στο Αμβούργο οι σχολικές διακοπές.

«Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζονται κυρίως οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας», πρόσθεσε. Από την πλευρά των συνδικαλιστών, η Ver.di ανακοίνωσε ότι η κινητοποίηση είναι επιτυχής και τόνισε ότι «ήταν απαραίτητο να γίνει με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να γίνει αισθητή».

Οι αυριανές κινητοποιήσεις, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια Φρανκφούρτης, Μονάχου και Βερολίνου, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν περισσότερους από 510.000 επιβάτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

