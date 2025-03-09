Συναγερμός στην Άγκυρα από τις συγκρούσεις στη Συρία

Σε μια στιγμή που η Συρία δείχνει και πάλι σημάδια αποσταθεροποίησης, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας καθώς και οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας Τουρκίας, Ιορδανίας, Συρίας και Ιράκ συναντώνται σήμερα στο Αμμάν για υψηλού επιπέδου συνομιλίες. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν λύσεις για τις απειλές ασφάλειας, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Η ραγδαία εξελισσόμενη κρίση στη Συρία μεταξύ οπαδών του πρώην καθεστώτος Άσαντ και της σημερινής μεταβατικής κυβέρνησης Αλ Σάρα, ανησυχεί σοβαρά την Άγκυρα και απειλεί το τζιχαντιστικό νέο καθεστώς που αυτή στηρίζει.

Έκκληση από τον αλ Σάρα

Ο νέος ηγέτης αλ Σάρα έκανε σήμερα έκκληση για εθνική ενότητα και εσωτερική ειρήνη. Αλλά οι περίπου 1.000 νεκροί τις τελευταίες τρεις ημέρες από τις συγκρούσεις, ανάμεσα στην νέα Ισλαμιστική κυβέρνηση και την Μουσουλμανική κοινότητα των Αλαουιτών, οπαδών του πρώην προέδρου Άσαντ, αναδεικνύουν τη ρευστότητα της κατάστασης. Όμως πέρα από την αστάθεια στο μέτωπο της Συρίας, η Άγκυρα ανησυχεί και για τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της. Οι ταραχές στην Συρία προκάλεσαν ταραχές σε περιοχές της Τουρκίας, όπου μεγάλος μέρος του πληθυσμού ανήκει στη συγγενή με τους Σύριους Αλαουίτες, κοινότητα των Αλεβιτών. Διαδηλωτές στις νοτιοανατολικές επαρχίες Άδανα και Χατάι καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον των Αλαουιτών στη Λατάκεια της Συρίας και επέκριναν τη σιωπή της Τουρκίας και την υποστήριξη των ένοπλων ομάδων στη Συρία, χαρακτηρίζοντας τη βία, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Αντιδράσεις και από τους Κούρδους

Εντονότατη ήταν η αντίδραση του φιλοκουρδικού κόμματος DEM. Σε ανακοίνωση του αναφέρει: «Καταδικάζουμε σθεναρά αυτές τις σφαγές και τις πολιτικές αναγκαστικού εκτοπισμού κατά των Αλαουιτών από την τζιχαντιστική οργάνωση HTS. Καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να επανεκτιμήσει τη στενή της σχέση με το καθεστώς Αλ Σάρα». Η αντίδραση του φιλοκουρδικού κόμματος εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, αφού η Άγκυρα και οι Κούρδοι βρίσκονται στο παρά πέντε για να βρουν οριστική λύση για το Κουρδικό. Το γεγονός ότι οι Αλεβίτες στην Τουρκία αποτελούν περίπου το 15% του πληθυσμού της Τουρκίας και το ένα τρίτο είναι κουρδικής καταγωγής, καθιστά την συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.